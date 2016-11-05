حیدر العبادی وارد اربیل شد/رایزنی با بارزانی درباره عملیات موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز شنبه وارد اربیل شده و مورد استقبال «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، حیدر العبادی شامگاه شنبه وارد فرودگاه اربیل شده و مسعود بارزانی از وی استقبال کرد.

حیدر العبادی در دیدار با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق روند عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش و آخرین تحولات این عملیات را مورد رایزنی قرار دادند. موضوع بازگشت آوارگان به مناطق خود و بازسازی خانه های تخریب شده نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

حیدر العبادی پیش از این در همین روز از نیروهای امنیتی در شهر برطله در شرق موصل که از سیطره داعش آزاد گردید، بازدید کرد.

نخست وزیر عراق همچنین در خطوط مقدم کرانه چپ موصل حضور یافته و از نیروهای مبارزه با تروریسم در این منطقه بازدید به عمل آورد.

لازم به ذکر است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن آغاز شد که حیدر العبادی بامداد ۲۶ مهرماه گذشته رسما آغاز عملیات آزادسازی موصل را اعلام کرد.