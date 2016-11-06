«رونالدو» هفته آینده قراردادش را تمدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستیانو رونالدو» مهاجم ۳۱ ساله تیم فوتبال رئال مادرید تا ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ با این باشگاه قرارداد دارد.

بر پایه گزارش «ساکرنت»، چند هفته ای است که بین «جورج مندس» مدیر برنامه های رونالدو و «فلورنتینو پرز» مدیر عامل رئال مادرید برای تمدید قرارداد مرد پرتغالی مذاکراتی برگزار می شود. رونالدو پیش از این در ماه ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که توانایی بازی کردن تا ۴۰ سالگی را در خود می بیند.

گفته می شود که رونالدو با قرارداد جدیدش بالاترین دستمزد را در «برنابئو» خواهد گرفت و مدت این قرارداد می تواند تا سال ۲۰۲۱ (زمانیکه او ۳۶ ساله می شود) تمدید شود.

ملی پوش پرتغالی ماه گذشته درباره تمدید قراردادش، گفت: نمی دانم، در این باره باید با مدیر عامل صحبت کنید. همه چیز خوب پیش می رود. رسانه ها اخیراً درباره این موضوع نوشته اند، شما بیشتر از من می دانید. اگر من مدیر عامل مادرید بودم، ۱۰ سال دیگر خودم را نگه می داشتم! به جز مادرید آینده دیگری در فوتبالم نمی بینم. رئال بزرگترین باشگاه جهان است، پس باید بهترین بازیکنان را داشته باشد.

رونالدو که در فینال مسابقات یورو ۲۰۱۶ به خاطر مصدومیت تعویض شد، در برخی از بازی های این فصل مورد انتقاد قرار گرفته بود اما تا به حال در هفت دیداری که در لالیگا به میدان رفته است، پنج گل به ثمر رسانده است.