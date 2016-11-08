اعزام کاروان دو هزار نفره خدام الحسین (ع) به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان ظهر سه شنبه در نشست ستاد دائمی عراق و اربعین حسینی که در شهرداری مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مسیر اربعین با خون اولیاء خدا و فتح آمیخته شده و مسیری که با مجاهدت فتح شده باشد، ماندگار است، اظهار کرد: مفهموم اربعین را باید جدی گرفت زیرا اربعین معجزه است اما متاسفانه رسانه‌ها در این زمینه کم کاری کرده‌اند و آنطور که شایسته است اربعین را به رخ جهانیان نکشانده‌اند.

وی افزود: اربعین تمدن ساز است، ظرفیت دیپلماسی عمومی، فرهنگی و هویت چند صد هزار ساله دارد، اما یکی از آسیب‌های اربعین این است که سخت افزارش بر نرم افزار آن غلبه پیدا کرده یعنی آنچه درباره موکب ها، نذر پتو و دیگر خدمات اربعین سخن گفته شده درمورد هویت آن بحث نشده است.

رئیس ستاد اربعین با اشاره به اینکه یک ظرفیت عمومی از موکب اصلی امام رضا (ع) به شیعیان برخی کشورها اختصاص داده‌ایم، گفت: اربعین بین المللی است و باید بین مشهد ۲۰۱۷ که به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده و اربعین ارتباط معنا داری برقرار کنیم تا بتوانیم از ظرفیت اربعین سال جاری برای اربعین ۲۰۱۷ استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بهترین ظرفیت برای مشهد در اربعین وجود دارد و در ساختار جمهوری اسلامی ایران تنها ستاد دائمی اربعین، مختص به شهرداری مشهد است که از کاروان هزار و ۲۰۰ نفره شهرداری مشهد، حدود هزار نفر از آن‌ها تا کنون به کربلا مشرف نشده بودند.

موسویان با اشاره به اینکه روز گذشته مراسم بدرقه خدام الحسین از حرم مطهر رضوی برگزار شده است، تصریح کرد: هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری مشهد به همراه ۸۰۰ نفر از خادمین مردمی کاروان خدام الحسین به عراق اعزام شدند و امروز نیز تعداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اعزام شده و فردا در مرز مهران است‌.

وی اضافه کرد: تعداد ۶۵۰ پاکبان، ۳۵۰ راننده اتوبوس، ۱۲۰ پزشک و پرستار، ۲۵۰ روحانی و مبلغ که از این تعداد ۱۲۰ نفر خانم هستند، ۴۰۰ خادم مواکب، ۴۰۰ فعال فرهنگی با محوریت تشکل‌های مردمی، هشت موکب، ۱۶۰ کارگر، ۳۰ تریلی آجر و موزائیک اعزام و ارسال شد.

رئیس ستاد اربعین شهرداری مشهد تاکید کرد: امسال حدود یک میلیارد تومان هزینه‌ها را با استفاده از مشارکت مردمی کاهش داده‌ایم که نیمی از آن بودجه تهیه نذر پتو بوده است، بیش از ۱۵ هزار پتو جمع آوری کرده‌ایم که معادل نیم میلیارد تومان است، همچنین بخشی از این تعداد پتو برای زائران ۲۸ صفر برگردانده می‌شود.

وی در رابطه با مراسم مذهبی در اربعین تصریح کرد: برنامه‌های مذهبی از دوشنبه ۲۴ آبان ماه تا دوشنبه یک آذر به مدت هشت روز در کربلا، نجف و کاظمین برگزار می‌شود.

موسویان پیشنهاد سوله دائمی اربعین را توسط معاونت فنی شهرداری مشهد بیان کرد و گفت: هزینه‌ای که برای این سوله کرده‌ایم هزینه سه سال سوله موقت است و در مدت سه سال این هزینه به صفر می‌رسد.