دستاوردهای بزرگ ارتش سوریه در حلب/حمله قریب الوقوع روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، درگیری های میان نیروهای ارتش سوریه و تروریستها در غرب حلب همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، یک منبع نظامی روس اعلام کرد که ناو هواپیمابر «آدمیرال کوزنتسف» به همراه ابرناو هسته ای غول پیکر «پترس کبیر» به زودی برای حمله به مواضع گروه های مسلح و تروریستی در حلب سوریه آماده می شود.

نیروهای ارتش سوریه نیز در ادامه پیشروی خود وارد منطقه منیان واقع در مجاورت ضاحیه الاسد در غرب شهر حلب شدند؛ در صورت بازپس گیری ضاحیه الاسد و الفامیلی هاوس، تمام مناطقی که از ۱۰ روز پیش تاکنون به دست گروه های مسلح افتاده است، تحت کنترل ارتش سوریه قرار خواهد گرفت.

ارتش سوریه «عیسی یحیی» ملقب به «ابو هریره» یکی از سرکرده های میدانی جیش الفتح را در محور منطقه ۱۰۷۰ در غرب حلب به هلاکت رساند.

گروه های مسلح منطقه تحت محاصره الفوعه واقع در حومه شمالی ادلب را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که منجر به زخمی شدن چندین شهروند سوری شد.

از سوی دیگر گروه تروریستی تکفیری جبهه النصره ۱۱ نفر را به اتهام ارتباط با تروریست های داعش در حومه القنیطره اعدام کرد.

پیش از این نیز ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود در برابر گروه های مسلح موفق شد منطقه ۱۰۷۰ واقع در جنوب غربی حلب را بازپس گیرد.