حیدر العبادی:حضور نظامی ترکیه در خاک عراق توجیهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر عراق در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت سیاسی و میدانی این کشور پرداخت.

«حیدرالعبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی اظهار داشت: بغداد با دولت سوریه برای حفظ مرزهای مشترک در برابر نفوذ تروریست ها از عراق به سوریه هماهنگ هستند. نیروهای ما در نبرد موصل با یکدیگر هماهنگ هستند و برای اداره استان نینوا پس از نابودی داعش برنامه داریم و وضعیت این استان بهتر از گذشته خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص مداخلات ترکیه نیز تصریح کرد: هیچ توجیهی برای حضور نظامی ترکیه در خاک عراق وجود ندارد و آنکارا در صدد است تا مشکلات داخلی خود را به عراق منتقل کند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در رابطه با آوارگان موصل مشکلی نداریم و از کردها درخواست می کنیم وارد صفوف نیروهای محلی شوند. یگان های نظامی ما که در عملیات موصل شرکت کرده اند، پس از آزادسازی این شهر به جایگاه نخستین خود باز خواهند گشت.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل در استان نینوا از هفته های پیش آغاز شده است و نیروهای حشدالشعبی نیز در این عملیات حضور دارند و دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند.