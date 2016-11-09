طرح بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان به مجلس سنا ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان گفت: بودجه سال آینده این کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۷.۰۶ میلیارد دلار) شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی (حدود ۴.۳۴ میلیارد دلار) بودجه توسعه و ۱۷۸ میلیارد افغانی ( حدود ۲.۷ میلیارد دلار) بودجه عادی است.

بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان نسبت به سال گذشته بیش از ۲۲ میلیارد افغانی افزایش داشته اشت.

اکلیل حکیمی در ادامه گفت: در طرح پیشنهادی بودجه، بیشترین بودجه به بخش‌های امنیت یعنی ۳۶ درصد، زیربنایی ۲۱ درصد، آموزش ۱۳ درصد و کشاورزی ۶ درصد اختصاص یافته است.

بر اساس گزارش وزارت دارایی افغانستان، در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۳۳ میلیون دلار) کسری بودجه پیش بینی شده است و از مجموع بودجه، ۱۵۰ میلیارد افغانی (حدود ۲.۳ میلیارد دلار) آن از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۴ میلیارد افغانی (حدود ۴.۴۵ میلیارد دلار) آن از منابع خارجی تامین می شود.

در طرح پیشنهادی بودجه ۱۳۹۶ افغانستان، از مجموع بودجه توسعه‌، مبلغ بیش از ۵۸ میلیارد افغانی (حدود ۸۸ میلیون دلار) را بودجه اختیاری و ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۸ میلیارد دلار) را بودجه غیر اختیاری تشکیل می‌دهد.

همچنین وزیر دارایی افغانستان از افزایش درآمد داخلی این کشور خبر داد و گفت: دولت افغانستان در سال جاری ۱۴۰ میلیارد افغانی (حدود ۲ میلیارد دلار) درآمد داشته‌ است که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. برای سال آینده ۱۵۰ میلیارد افغانی (حدود ۲.۳ میلیار دلار) درآمد داخلی برای افغانستان پیش بینی شده است.

حکیمی همچنین از افزایش رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. به گفته وی در سال جاری میزان رشد اقتصادی افغانستان ۲.۹ درصد بوده و برای دو سال آینده این رقم ۳.۵ و ۴ درصد پیش بینی شده است.

وزیر دارایی افغانستان در ادامه اعلام کرد: بودجه سال ۱۳۹۶ با توجه به توازن، منافع ملی و شرایط افغانستان تهیه شده است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.

طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس سنا پیشنهاد شد که عدم استفاده درست از بودجه توسعه در ادارات دولتی، نگرانی‌هایی را به وجود آورده و مجلس نمایندگان به تازگی تصمیم گرفته حدود بیست وزیر کابینه را در همین ارتباط استیضاح کند.

بودجه مالی برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی معادل ۶.۶ میلیارد دلار بود که در آن ۲۷۶ میلیارد افغانی معادل ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و ۱۶۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه پیش‌بینی شده بود.