طالبان خواستار تحریم کنفرانس افغانستان به میزبانی عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، طالبان از علمای جهان اسلام خواسته است تا در کنفرانس افغانستان در عربستان سعودی شرکت نکنند و اجازه ندهند که این کنفرانس، ابزاری برای مشروعیت‌ بخشی به دولت افغانستان شود.

این گروه شورشی با فرستادن پیامی به علمای جهان اسلام اعلام کرد: جنگجویان این گروه در حال جهاد علیه متجاوزان غربی در افغانستان هستند و نباید اجازه داد که این کنفرانس در حمایت از متجاوزان برگزار شود.

در پیام طالبان آمده است: دشمن متجاوز حال می‌خواهد جهاد ملت افغانستان را با تبلیغات منفی و منحرف کننده، جنگ روانی، توطئه های پنهانی، فتواهای جعلی و دیگر تاکتیک‌های غیر نظامی مانند روند صلح افغانستان، کم رنگ جلوه دهد.

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان طی سفر ماه گذشته خود به ریاض اعلام کرده بود: کنفرانس علمای جهان اسلام با موضوع افغانستان در عربستان برگزار شود.

تاریخ دقیق این کنفرانس هنوز اعلام نشده است.

به گزارش «رویترز» طالبان با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است: این پیشنهاد از سوی شورای عالی صلح دولت افغانستان برای رد مشروعیت جهاد این گروه صورت گرفته است.