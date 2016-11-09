ایجاد زمینه برای افزایش همکاری میان ایران و هنگ کنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رضا اشرف در دیدار با جان سی تسانگ وزیر مالی دولت هنگ کنگ که با هیاتی متشکل از فعالان اقتصادی برتر هنگ کنگ به تهران سفر کرده است، بر لزوم توسعه همکاری‌های مشترک با سرمایه گذاری و تولید در داخل ایران تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به روابط دوجانبه ایران و چین از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سفر هیات فعالان اقتصادی هنگ کنگ به سرپرستی وزیر مالی این منطقه ویژه را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد و افزود: بر این باورم که زمینه همکاری‌های اقتصادی دو کشور فراتر از شرایط موجود است و با توجه به روابط خوب سیاسی بین دو کشور شاهد افزایش سطح همکاری خواهیم بود.

دبیر کل اتاق ایران با اشاره به تبیین سیاست‌های اقتصادی با توجه به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از جانب مقام معظم رهبری، رویکرد بخش خصوصی را در همکاری با کشورهای دوست دوران تحریم، همکاری مشترک دانست و افزود: در رویکرد جدید، نگاه ما به همکاری فقط تجاری نیست و تولید در داخل و سرمایه گذاری هدف‌گذاری شده است.

در ادامه جان سی تسانگ وزیر مالی دولت اجرایی منطقه ویژه هنگ کنگ، رفع تحریم‌های ایران را فرصتی برای توسعه همکاری و تعمیق روابط اقتصادی بین ایران و چین تصریح کرد و افزود: ۹۳ درصد از GDP هنگ کنگ را خدمات تشکیل می‌دهد و ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری‌های مکمل بین ایران و هنگ کنگ موجود است. بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های هنگ کنگ مرهون تلاش اتاق‌های بازرگانی آن است و آمادگی داریم تا با ارتباط بیشتر با اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک سطح همکاری ها را ارتقا دهیم.

وی افزود: در زمینه های توریسم، فناوری اطلاعات، تجهیزات الکترونیکی، بیمه و مالی فعالان اقتصادی هنگ کنگ آمادگی دارند تا با همتایان ایرانی خود کارهای اشتراکی را آغاز کرده و تجربیات خود را منتقل کنند.

سی تسانگ به دیدار و ملاقات دیروز با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد اشاره کرد و از امضا تفاهم نامه در خصوص عدم اخذ مالیات مضاعف و تسهیل سرمایه گذاری شرکت‌های هنگ‌کنگی در ایران خبر داد و افزود: این تفاهم نامه چارچوبی برای توسعه همکاری‌های آینده ایجاد می‌کند و کارهای اشتراکی بین ایران و هنگ کنگ تسهیل می‌کند.