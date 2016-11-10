تظاهرات اعتراضی علیه ترامپ سراسر آمریکا را فراگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لُس آنجلس تایمز، به دنبال اعلام خبر پیروزی «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجی از اعتراضات مردمی سراسر آمریکا را فرا گرفت.

بر اساس گزارش این رسانه آمریکائی، جمعیت کثیری از معترضان به رئیس جمهور منتخب با برگزاری راهپیمائی های اعتراض آمیز در خیابان ها و یا دانشگاه ها آشکارا مخالفت خود را با نتیجه انتخابات ۸ نوامبر اعلام کردند.

گزارش ها حاکی است، مردم در شهرهای مختلف آمریکا از قبیل «سیاتل»، «شیکاگو»، «نیویویورک»، «واشنگتن»، «بوستون»، «فیلادلفیا»، «پورتلند» و برخی از سایر مناطق آمریکا علیه ترامپ به خیابان‌ ها ریختند و شعارهای مختلفی را علیه وی سر دادند.

در شیکاگو هزاران معترض آمریکائی با تجمع مقابل «برج ترامپ» یک صدا شعار «ترامپ رئیس‌جمهور من نیست» را علیه وی سر دادند.

یکی از معترضان در این باره گفت: معتقدم انتخاب ترامپ کشور را به تفرقه کشانده، بذر نفرت را در میان مردم خواهد پاشید.

هزاران معترض در شهر «بوستون» با برگزاری یک راهپیمایی شعار دادند: «ترامپ، نژادپرست است». آن ها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: «ترامپ را استیضاح کنید»؛ «مجمع گزینشگران (electoral college) را منحل کنید.»

در ایالت «اورگون» ده‌ ها نفر خیابان‌ های مرکز شهر را مسدود کردند. همچنین گزارش‌ ها حاکی است مردم در این شهر پرچم آمریکا را به آتش کشیده؛ موجب تأخیر در حرکت قطارهای شهری شدند.

دانشجویان «دانشگاه تگزاس» کلاس‌ های درس خود را تعطیل و به سمت مرکز شهر «آستین» راهپیمایی کردند.

اعتراضات گسترده دیگری در «منهتن» نیویورک، جمعیتی بالغ بر هزار نفر را به خیابان ها کشاند. پلیس با هدف ممانعت از ورود آن ها به برج ترامپ در این منطقه، به حصارکشی در محوطه بیرونی ساختمان مذکور پرداخت.

برخی از دیگر تظاهرات‌ کنندگان در مقابل ساختمان کاخ سفید تجمع کرده و اعتراضشان را با روشن کردن شمع و برگزاری سخنرانی اعلام کردند.

این در حالیست که روز گذشته نیز بلافاصله پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سایر شهرهای این کشور نیز ناآرام بود.

در کالیفرنیا، طرفداران «هیلاری کلینتون» نامزد مغلوب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به خیابان ها آمده و ضمن اعلام خشم و انزجار خود نسبت به نتایج انتخابات، شعار «رئیس جمهور ما نیست» را علیه «دونالد ترامپ» سر دادند.

تصاویر ویدئوئی از این اعتراضات گسترده در «سن فرانسیسکو» نیز تجمعاتی را نشان می داد که در آن معترضان خشمگین با سردادن شعار هایی علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا تعدادی از شیشه های مغازه ها را شکسته و سطل های زباله را به آتش کشیدند.

شبکه تلویزیونی اِن بی سی در گزارشی اعلام کرده بود که حین برگزاری برخی از این تجمعات یک خودرو به صورت تعمدی زنی را زیر گرفته است.