دیدار «السیسی» و ولی عهد ابوظبی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع مصر، شیخ محمد بن زاید آل نهیان در این دیدار تاکید کرد که امارات از لحاظ سیاسی و اقتصادی از مصر حمایت خواهد کرد و علاقه مند به گسترش روابط در عرصه های مختلف با این کشور است.

این سفر سومین سفر بن زاید به قاهره طی ۶ ماه گذشته است و ابوظبی بارها تاکید کرده است که از مصر در عرصه های مختلف حمایت می کند و حاضر به سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور است.

گفتنی است که شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات طی سفری چند ساعته و در راس هیاتی بلندپایه به قاهره سفر کرده بود.