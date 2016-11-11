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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

دیدار «السیسی» و ولی عهد ابوظبی در قاهره

دیدار «السیسی» و ولی عهد ابوظبی در قاهره

ولی عهد ابوظبی که به قاهره سفر کرده است، روز پنجشنبه با «عبد الفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر دیدار و درباره روابط دوجانبه و مواضع سیاسی طرفین در قبال مسائل منطقه بحث و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع مصر، شیخ محمد بن زاید آل نهیان در این دیدار تاکید کرد که امارات از لحاظ سیاسی و اقتصادی از مصر حمایت خواهد کرد و علاقه مند به گسترش روابط در عرصه های مختلف با این کشور است.

این سفر سومین سفر بن زاید به قاهره طی ۶ ماه گذشته است و ابوظبی بارها تاکید کرده است که از مصر در عرصه های مختلف حمایت می کند و حاضر به سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور است.

گفتنی است که شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات طی سفری چند ساعته و در راس هیاتی بلندپایه به قاهره سفر کرده بود.

کد مطلب 3821106

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