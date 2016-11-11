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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

رئیس مجلس مجارستان:

ارتباط میان مردم مهمتر از ارتباطات دولت ها است

ارتباط میان مردم مهمتر از ارتباطات دولت ها است

شیراز _ رئیس مجلس مجارستان گفت: باید توجه داشت که ارتباط مردم مجارستان و فارس و دوستی آنها از ارتباطات دولت ها مهمتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، لازلو کوور پنجشنبه شب در دیدار با استاندار فارس تاکید کرد: خوشحالم که ایران پس از برجام می تواند قدرت خود را در اقتصاد جهانی نشان دهد.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته مشترک اقتصادی ایران و مجازستان در چهارچوب تحکیم روابط است که امیدوارم به زودی محقق شود.

رئیس مجلس مجارستان ادامه داد: اولویت اصلی رابطه، ارتباط مردم با یکدیگر است که در این میان باید این روابط گسترش یابد تا مردم با یکدیگر و فرهنگ های مختلف آشنا شوند.

کوور با اشاره به خواهرخواندگی شیراز با شهر پیج نیز گفت: این نزدیکی دو شهر بسیار در ارتباطات مردم موثر است که من هم به عنوان رئیس مجلس از این مهم حمایت می کنم.

وی تاکید کرد:  افزایش همکاری به دو موضوع بستگی دارد که اول بایدکمیسیون اقتصادی مشترک شکل گیرد و سپس آشنایی مردم با یکدیگر انجام شود.

کد مطلب 3821223

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