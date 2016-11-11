پرسپولیس برای آسیا باید دفاعش را تقویت کند

حمید درخشان ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در رابطه با بازی‌های اخیر تیم ملی فوتبال ایران، گفت: ما نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم، آیا کُره‌ای که توانستیم شکست دهیم، تیم همیشگی‌اش بود و یا قطر مانند قبل بود؟ من فکر می‌کنم سایر تیم‌ها چندان پیشرفتی نکردند چرا که ما هیچ‌وقت کره را این‌گونه ندیده بودیم.

وی افزود: آیا این تیم کره قابل مقایسه با تیمی بود که در تهران دو بار توپ را به تیر دروازه ما زد؟ اگر ما برابر این تیم واقعاً برتر بودیم باید حداقل ۱۰ موقعیت گل خلق می‌کردیم. تیم ما در دفاع منسجم است اما آنطور که باید در حمله قوی ظاهر نشدیم.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص سبک دفاعی تیم ملی گفت: این سیستم هم سبکی از فوتبال است و باید به آن احترام بگذاریم اما همیشه نمی‌توانم موفقیت را تضمین کنم و ممکن است برای مقابل تیم‌های قوی‌تر به مشکل بخوریم.

درخشان در خصوص شرایط پرسپولیس تصریح کرد: به غیر از قهرمانی انتظاری از پرسپولیس امسال نمی‌رود، عملکرد و شرایط این تیم باعث شده تا همه در مسابقات از پرسپولیس موفقیت و پیروزی بخواهند. بازیکنان تیم به هماهنگی خوبی رسیدند و پشتیبانی خوب هم از باشگاه صورت می‌گیرد. همه مسائل امسال دست به دست هم داده تا پرسپولیس قهرمان شود.

سرمربی پیشین پرسپولیس در رابطه با اینکه آیا این تیم می‌تواند روند خوب خود را حفظ کند؟ تصریح کرد: البته پرسپولیس با وجود اینکه خوب بازی می‌کند باید از نظر فنی در آینده به سطح آمادگی بهتری نیز برسد، زیرا بازی‌های آسیایی هم پیش‌روی تیم است.

وی در رابطه با اینکه برانکو کمترین تغییر را در ترکیب تیمش لحاظ می‌کند، گفت: این اشتباه است که به ترکیب تیم برنده دست زد؛ اگر این کار بد بود، باید در ۱۰ هفته اخیر لیگ به ضرر پرسپولیس تمام می‌شود.

درخشان در رابطه با اینکه اگر یک بازیکن پرسپولیس مصدوم یا محروم شود، جایگزین مناسبی برای این بازیکن وجود ندارد، گفت: به هر حال این بازیکنان خارجی که به پرسپولیس آمدند باید جایی به درد تیم بخورند؛ بخصوص در لیگ قهرمانان آسیا که تیم‌ها با انگیزه خاصی در این رقابت‌ها حاضر می‌شوند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: پرسپولیس برای آسیا باید تقویت شود؛ مخصوصاً در خط دفاعی. نباید به عملکرد مدافعان در لیگ اکتفا کرد، همچنین در لیگ، هیچ تیمی مهاجم چندان نامی و خوبی نداشته است که خط دفاع پرسپولیس را به زحمت بیندازد!

وی تصریح کرد: سید جلال حسینی مدافع خوب و باتجربه‌ای است اما حفظ آنتونی گولج که تجربه آسیایی و قهرمانی در این مسابقات را داشت، می‌توانست برای پرسپولیس مهم باشد.

درخشان در رابطه با اینکه هنوز سرخپوشان موقعیت‌های زیادی از دست می‌دهند، گفت: اگر قرار بود که مهاجمان همه فرصت‌هایشان را تبدیل به گل کنند، باید در رئال مادرید بازی می‌کردند، اما رفته‌رفته امیدوارم این مشکل حل شود و مهاجمان بیشتر از موقعیت‌های به دست آمده، استفاده کنند.

وی در رابطه با عملکرد استقلال در لیگ و آیا این تیم می‌تواند به رده‌های بالای جدول برسد؟ گفت: کار استقلال خیلی سخت است اما امیدوارم این تیم بتواند پیشرفت کند.

درخشان در خصوص سطح کیفی لیگ برتر نیز گفت: اگر بخواهیم لیگ‌مان پیشرفت کند، باید از نظر سخت‌افزاری به شرایط ایده‌آل برسد تا سطح فنی آن نیز بالا برود اما متأسفانه روند پیشرفت خیلی کند و لاک‌پشت‌وار پیش می‌رود.