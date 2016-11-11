میزبانی ۶۴ دیتاسنتر در داخل کشور/ رشد شتابان اپلیکیشن های بومی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نصرالله جهانگرد با تاکید براینکه بازار پرتحرک فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث رونق کسب و کارها در سراسر کشور می شود، گفت: افق پیش روی بخش ICT در کشور افزایش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تا ٦ درصد است. این رقم هم اکنون ۲.۵ درصد برآورد می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مجموع بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور حدود ٢٧ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ٨٤ درصد آن شامل فناوری ارتباطات می‌شود. در این میان ز ۳ سال گذشته با واگذاری مجوز نسل سه و چهار بازار تلفن همراه، شاهد رشد شتابان بخش نرم افزارهای بومی، محتوا و اپلیکیشن ها بوده ایم.

وی با بیان اینکه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران پتانسیل آن را دارد که به بیش از یک هزار میلیارد تومان برسد، خاطرنشان کرد: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد رشد ۱۹ درصدی هستیم و نکته جالب توجه آن است که این بخش ۲ تا ۳ برابر سایر حوزه ها رشد داشته است.

جهانگرد فرصت اشتغال دانش بنیان در تمام کسب و کارها را از مزایای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و افزود: در تمامی حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد رشد بوده ایم که اثر آن بر توسعه فرصت های کسب و کار در این بستر نمود یافته و نتیجه آن اشتغال زایی در کشور است.

معاون وزیر ارتباطات از میزبانی ٦٤ مراکز داده مورد نیاز مردم در داخل کشور خبر داد و گفت: با بهبود ساختار شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، شاهد ارتقای کیفیت و سرعت خدمات در داخل بوده‌ایم.