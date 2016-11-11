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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

میزبانی ۶۴ دیتاسنتر در داخل کشور/ رشد شتابان اپلیکیشن های بومی

میزبانی ۶۴ دیتاسنتر در داخل کشور/ رشد شتابان اپلیکیشن های بومی

معاون وزیر ارتباطات از فعالیت ۶۴ مرکز داده (دیتاسنتر) در داخل کشور برای میزبانی سایتهای ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نصرالله جهانگرد با تاکید براینکه بازار پرتحرک فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث رونق کسب و کارها در سراسر کشور می شود، گفت: افق پیش روی بخش ICT در کشور افزایش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تا ٦ درصد است. این رقم هم اکنون ۲.۵ درصد برآورد می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مجموع بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور حدود ٢٧ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ٨٤ درصد آن شامل فناوری ارتباطات می‌شود. در این میان ز ۳ سال گذشته با واگذاری مجوز نسل سه و چهار بازار تلفن همراه، شاهد رشد شتابان بخش نرم افزارهای بومی، محتوا و اپلیکیشن ها بوده ایم.

وی با بیان اینکه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران پتانسیل آن را دارد که به بیش از یک هزار میلیارد تومان برسد، خاطرنشان کرد: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد رشد ۱۹ درصدی هستیم و نکته جالب توجه آن است که این بخش ۲ تا ۳ برابر سایر حوزه ها رشد داشته است.

جهانگرد فرصت اشتغال دانش بنیان در تمام کسب و کارها را از مزایای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و افزود: در تمامی حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد رشد بوده ایم که اثر آن بر توسعه فرصت های کسب و کار در این بستر نمود یافته و نتیجه آن اشتغال زایی در کشور است.

معاون وزیر ارتباطات از میزبانی ٦٤ مراکز داده مورد نیاز مردم در داخل کشور خبر داد و گفت: با بهبود ساختار شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، شاهد ارتقای کیفیت و سرعت خدمات در داخل بوده‌ایم.

کد مطلب 3821231

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