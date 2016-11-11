به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، علاء الدین بروجردی در آیین افتتاح آموزشگاه خیر ساز ۱۲ کلاسه شهرستان بروجرد گفت: باید بپذیریم که تحولات امروز و آینده کشور در مدارس رقم خواهد خورد.

وی بر این نکته تاکید کرد که تردیدی وجود ندارد که تربیت در مدارس صورت می گیرد و اگر بخواهیم که نظم پذیری و فرهنگ زیست محیطی و احترام به طبیعت را در جامعه نهادینه کنیم باید به مدرسه پرداخته و این آموزش و فرهنگ سازی را به درون مدارس ببریم.

بروجردی بر والا بودن شان و جایگاه معلمان و مربیان تاکید کرد و افزود: معلم در نظام ارزشی ما از آن چنان ارزشی برخوردار است که مولی الموحدین علی(ع) می فرمایند« هر کس به من کلمه ای بیاموزد مرا تا آخر عمر بنده خود کرده است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به آشفتگی و ناامنی در منطقه و دنیا اشاره کرد و گفت: این امنیت و اقتدار مرهون نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید قدردان این امنیت و آرامش باشیم.

بروجردی در ادامه از مشارکت مردم در ساخت مدارس تجلیل کرد و گفت: مردم در عرصه های مختلف انقلاب حضوری فعالانه و تاثیر گذار داشته و دارند و عرصه مدرسه سازی هم از این امر مستثنی نیست.