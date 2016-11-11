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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

با حضور دوستداران محیط زیست در دماوند صورت پذیرفت؛

اعتراض به پروژه خط انتقال گاز/طرحی که به محیط زیست آسیب می زند

اعتراض به پروژه خط انتقال گاز/طرحی که به محیط زیست آسیب می زند

دماوند-جمعی از دوستداران محیط زیست در شهرستان دماوند با برگزاری تجمعی نسبت به طرح انتقال گاز از این شهرستان به لاریجان اعتراض و این پروژه را برضد محیط زیست منطقه توصیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراضی مردم و دوستداران محیط زیست در شهرستان دماوند ظهر جمعه برگزار و شرکت کنندگان در این تجمع نسبت به اجرای طرح انتقال لوله گاز دماوند به لاریجان اعتراض کردند.

در این تجمع اعتراضی که صدها نفر از دوستداران محیط زیست و علاقه مندان به طبیعت حضور داشتند، بر توقف این طرح و حفظ زیبایی های طبیعی شهرستان دماوند تأکید شد.

حاضران در این تجمع اعتراضی تأکید کردند که این طرح علاوه بر ضربه زدن به پوشش های گیاهی شهرستان دماوند، موجب نابودی باغات بکر منطقه شده و بدین ترتیب به زیبایی های شهر دماوند آسیب جدی می زند.

تجمع کنندگان اعلام داشتند که باید مسئولان با همه توان و ظرفیت از محیط زیست و شرائط جغرافیایی و بکر شهرستان دماوند پاسداری و محافظت کنند.

کد مطلب 3821397

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