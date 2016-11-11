بودجه امنیتی آلمان افزایش پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بر اساس موافقت پارلمان آلمان قرار است میزان بودجه امنیتی این کشور افزایش پیدا کند.

این افزایش بودجه می تواند در حوزه تامین نیروی انسانی در حوزه امنیت بخصوص در قبال موضوع بحران پناهجویان اتفاق بیفتد.

تهیه و مدرن تر کردن تجهیزات امنیتی از دیگر برنامه هایی است که در پی افزایش بودجه به آن پرداخته خواهد شد که می توان به خرید ماهواره های اختصاصی اشاره کرد. آلمان تا کنون علاوه بر ماهواره های کشور خود از ماهواره های کشورهای اروپایی متحد خود نیز بهره می گرفته است.

این اولین واکنش آلمان در حوزه امنیت پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.