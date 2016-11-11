بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مدیریت مجموعه‌های سوارکاری گلستان برای برگزاری کورس اسبدوانی حدود ۲۰ سال در اختیار فدراسیون سوارکاری بود و اکنون به مدت یک سال به استان گلستان واگذار شده است.

وی افزود: ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری برگزاری رقابت‌ها تهیه شده و بدین ترتیب کورس اسبدوانی پاییزه گنبد از جمعه ۲۸ آبان در مجموعه سوارکاری این شهرستان آغاز می‌شود و ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها نیز از فردا (شنبه) انجام خواهد شد.

طیبی تصریح کرد: برگزاری کورس اسبدوانی در گنبد به هیئت سوارکاری این شهرستان واگذار شده و اداره کل ورزش و جوانان کار نظارت و فرمانداری و اداره ورزش و جوانان گنبد نیز هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: دز زمان برگزاری کورس اسبدوانی در آق قلا و بندرترکمن نیز هیئت‌های سوارکاری این شهرستان‌ها وارد عمل خواهند شد و تفاهمی ایجاد شده تا عواید برگزاری این رقابت‌ها در همان شهرستان هزینه شود.

گلستان در برگزاری کورس خودکفا می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به تاخیر یک ماهه در آغاز کورس اسبدوانی پاییزه گنبد گفت: در انتظار طی کردن روال قانونی برای واگذاری مدیریت برگزاری کورس به گلستان بودیم و مدتی هم برای تهیه ملزومات برگزاری این رقابت‌ها زمان لازم بود.

طیبی یادآور شد: شاید در نخستین سال برگزاری کورس توسط مجموعه استان گلستان مشکلاتی وجود داشته باشد، اما به طور حتم این مشکلات در آینده برطرف خواهد شد و گلستان در برگزاری این رقابت‌ها خودکفا می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که مجموعه استان به برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها کمک کند تا در سال‌های آینده نیز کورس اسبدوانی با مدیریت گلستان برگزار شود.