ورود به کشور عراق بدون ویزا امکان پذیر نیست

سردار محسن فتحی زاده در مرز مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با همه تاکیدات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی مبنی بر این که امسال هیچ زائری بدون دریافت روادید و داشتن گذرنامه اجازه ورود به کشور عراق را نخواهد داشت برخی تصور می کنند با اقامت در مرزها ممکن است مسئولان این شرایط را نادیده بگیرند.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده با مسئولان عراقی امسال بدون ویزا و گذرنامه امکان ورود نیست و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

فتحی زاده یادآورشد: دستور هدایت افرادی که بدون روادید در مرزها سکونت دارند را به نقاط دورتر صادر کرده ایم.



وی تصریح کرد: با توجه به ازدیاد جمعیت در مرزها زائرین از شهرهای محل سکونت و یا نقاطی که امکان صدور آن وجود دارد برای اخذ ویزا اقدام کنند.



فتحی زاده یادآورشد: با توجه به اینکه کشور عراق هیچ مسئولیتی در قبال زائران بدون ویزا نمی پذیرد حتی در برخی موارد افرادی که بخواهند با ترفندهای مختلف بدون ویزا عبور کنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

فرمانده قرارگاه اربعین نیروی انتظامی همچنین بیان کرد: امکان خروج برای زائران از سراسر دنیا به ویژه کشورهای همسایه از مرزهای کشور و با تدابیر قانونی فراهم شده است.