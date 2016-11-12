جلسه استیضاح ۳ وزیر کابینه افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل «آوا»، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی و «محمود بلیغ» وزیر رفاه افغانستان، امروز به مجلس نمایندگان افغانستان فرا خوانده شده اند.

این وزرا از سوی مجلس نمایندگان افغانستان به دلیل اینکه نتوانسته اند بودجه در نظر گرفته شده برای توسعه این کشور را به درستی مصرف کنند، استیضاح می شوند.

لازم به ذکر است که اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در نشست های هفته قبل خود تصمیم گرفتند تا ۱۷ نفر از وزرایی که نتوانسته اند بودجه در نظر گرفته شده مربوط به حیطه کاری خودشان را به درستی مصرف کنند، استیضاح کنند.