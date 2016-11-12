حکمتیار خطاب به ترامپ: نیروهای خود را از افغانستان خارج کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی تفاهم نامه صلح با دولت کابل را به امضا رسانده است، ضمن تبریک به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا از وی خواست تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.

حکمتیار در این پیام خطاب به ترامپ نوشت: نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنید و بگذارید که افغان‌ها خودشان مشکلاتشان را حل کنند و بدون دخالت های خارجی انتخابات برگزار کنند و برای خود دولت تعیین کنند.

لازم به ذکر است که رهبر حزب اسلامی افغانستان در حالی از رئیس‌جمهور جدید آمریکا خواست تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کند که گروه طالبان نیز بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه ای از وی خواستند که نیروهای خود را افغانستان خارج کند.