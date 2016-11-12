آخرین نشست بررسی عملکرد تیم ملی والیبال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد «رائول لوزانو» سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از بازیهای المپیک به پایان رسید و فدراسیون والیبال برای بررسی عملکرد تیم ملی در سال ۲۰۱۶ جلسات کارشناسی خود را از مدتی قبل آغاز کرده است.

چهارمین و آخرین نشست بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در سال ۲۰۱۶ امروز شنبه به ریاست محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد که محمود افشاردوست دبیر فدراسیون، امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی و همچنین پیشکسوتانی همچون محمود چایچی رئیس کمیته پیشکسوتان، خسرو ابراهیم، سعید درخشنده، امیدوار حاتمی، علی پورعروجی، حسینعلی مهرانپور و مهدی صابرپور در آن حضور داشتند.

بر این اساس قرار شد رئیس فدراسیون جمع بندی نهایی خود از نظرات کارشناسان، مربیان، کارشناسان و پیشکسوتان را به هیات رئیسه ارائه دهد تا تصمیم گیری در خصوص انتخاب سرمربی جدید و یا تمدید همکاری با رائول لوزانو صورت گیرد.

نخستین نشست بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در سال ۲۰۱۶ با حضور کادر فنی تیم ملی، دومین نشست با حضور والیبال نویس‌های تخصصی و سومین نشست نیز با حضور مربیان و کارشناسان فنی این رشته ورزشی پیش از این برگزار شده بود.