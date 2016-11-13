به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه رزرو اینترنتی، گرفتن هتل و پرواز را آسان کرده اما با این وجود خرید تور کامل توسط مسافران از آژانسهای هواپیمایی به قوت خود باقیست. در مورد تورهای خارجی هم با توجه به مبلغ بالای تورها، اکثر گردشگران ترجیح میدهند از طریق تور مسافرت کند، به خصوص در مورد تورهای اروپا، آمریکا، برزیل، ژاپن و بهصورت کلی تورهای خاص که اخذ ویزا به راحتی انجام نمیشود، ریسک خرید اینترنتی بالاست و توصیه شده افراد از طریق تور مسافرت کنند.
در تورهای داخلی، تور کیش از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است، دلیل آنهم جغرافیای منحصر به فرد جزیره کیش و جاذبههای گردشگری آن است. تور کیش عموما به صورت هوایی انجام میپذیرد و به همین دلیل به همراه مشهد بیشترین پرواز چارتری را بین پروازهای داخلی به خود اختصاص داده است. دلیل اصلی اقبال عمومی از تور کیش همین پرواز چارتری است زیرا نرخ پروازهای چارتر معمولا پایینتر از سیستمی و همچنین تنوع پرواز بالاتر است.
یکی از چالش برانگیزترین مسائل در مورد تورهای داخلی و کلا تورهایی که نیاز به اخذ ویزا نیست پدیده ایست به نام «تور لحظه آخری». چندی پیش مطلبی منتشر شد با عنوان «تور لحظه آخری از دروغ تا واقعیت» که باید گفت هم دروغ است و هم واقعیت! صرفنظر از تبلیغاتی دروغین بعضی از آژانسهای هواپیمایی، مهمترین پارامتر در نرخ تورهای لحظه آخری، زمان است و منظور از زمان تاریخ حرکت است.
عموما لحظه آخری به تورهای یک الی دو روز قبل از حرکت گفته میشود، مسئلهای که در ذهن مسافر بوده این است که تور لحظه آخری همیشه ارزانتر است زیرا با توجه به تکمیل نشدن ظرفیت پروازها و هتل، نرخ به شکل محسوسی کاهش یافته و به مراتب ارزانتر است، اما در عمل اینگونه نیست.
به طور کلی و خلاصه میتوان گفت تور لحظه آخری بدان شکلی که در ذهن مسافران تداعی شده فقط مخصوص ایام اول هفته و غیر تعطیل است، در غیر اینصورت نرخ تورهای لحظه آخری بعضا به مراتب بالاتر است. به عنوان مثال شما اگر بخواهید برای تور مشهد برای ایام شهادت یا ولادت به صورت لحظه آخری اقدام کنید، به طور قطع با افزایش نرخ تور مواجه خواهید شد. در بعضی موارد نرخ پرواز یک طرفه تهران-مشهد به ۵۰۰ هزارتومان هم رسیده که با حاشیه های زیادی همراه بوده است. دقت شود تورهای لحظه آخری عموما با پروازهای چارتری معنا پیدا میکند.
چالش اساسی که در آینده آژانسهای هواپیمایی با آن مواجه خواهند شد به طور قطع این است که مسافر شخصا برای خرید بلیط هواپیما و هتل اقدام کند و دیگر نیازی به آژانس نداشته باشد! در مورد تورهای داخلی این احتمال بسیار قوت گرفته و در حال حاضر بسیاری از گردشگران خود شخصا اقدام به خرید پرواز و هتل میکنند.
کافیست تا در گوگل سرچ کنند تور کیش و با یک سایت مرتبط مانند. com تورکیش-تورمشهد نرخ تورها را چک کرده و خود شخصا اقدام به خرید پرواز و هتل کرده و مقایسه کنید! اما برای کسانی که برای بار اول سفر میکنند، توصیه میشود حتما تور را از آژانس خریداری کنند، دلیل این مساله هم عدم آشنایی با کیفیت هتلها و پرواز است.
همچنین در صورت تاخیر یا کنسل شدن پرواز با توجه به عدم آشنایی با قوانین پروازی با مشکل روبرو خواهند شد. حتی این مساله باعث شده تا اکثر کسانی که به صورت مداوم هم مسافرت میکنند باز هم اقدام به خرید تور میکنند، دلیل آن هم چیزی است به نام ترس. ترس از کنسل شدن و نبودن هتل و پرواز!
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