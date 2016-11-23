ارشاد برای ساماندهی تئاترشهر همراهی کافی نکرد/ یک خبر موسیقایی

عبدالحسین مختاباد رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعویق فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران که پیش تر وعده بازگشایی آن در رسانه ها داده شده بود، توضیح داد: همانطور که در گفتگوهای رسانه ای گذشته اشاره کرده بودیم ما در شورای اسلامی شهر تهران بودجه ای را برای تاسیس ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران تصویب کرده بودیم که بتواند در قالب دریافت اعتباراتی سالانه به فعالیت خود در عرصه موسیقی ادامه دهد، اما این بودجه فعلا یک بودجه «تاسیساتی» است که ارکستر بتواند بر این اساس مکانی را برای فعالیت انتخاب کرده و به فعالیت هنری خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: هم اکنون بنایی در شهرک غرب تهران مشخص شده تا محل تمرین‌ها و کارهای اداری ارکستر باشد. نکته دیگر اینکه ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران مجموعه‌ای مجزا از ارکستر خانه هنرمندان ایران است و این دو مجموعه به صورت مستقل به فعالیت خود در عرصه موسیقی ادامه خواهند داد.

رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران درباره تکلیف بهسازی و ساماندهی فرهنگی محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر و مجموعه برج آزادی تصریح کرد: بنده جزو اولین کسانی بودم که در شورای شهر برای ساماندهی و بهسازی مجموعه تئاترشهر قدم هایی برداشتم و به همین منظور «ستاد نجات تئاتر شهر» را تشکیل دادیم اما انتظار ما در آن زمان این بود که دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهتر به ما کمک کنند. ما حتی گفته بودیم تعمیرات تئاتر شهر را به عهده می‌گیریم اما وزارت ارشاد اجازه این کار را به ما نداد.

مختاباد در پایان بیان کرد: همین روند درباره برج آزادی هم وجود دارد و وزارت ارشاد با وجود اینکه در حوزه بودجه با مشکلات زیادی مواجه است به شهرداری هم برای حضور موثر اجازه چندانی نمی‌دهد و همین موضوع باعث به وجود آمدن گره کوری شده که ما هم نمی دانیم باید با آن چه کنیم. در زمینه تئاتر شهر چون پیگیری خوبی از طرف مقابل ندیدیم بنابراین مدت هاست از ماجرا بی خبرم اما امیدوارم در دوره جدید مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوانیم در ساماندهی وضعیت موجود تلاش‌هایی را انجام دهیم. مجموعه تئاتر شهر متعلق به دولت است و این دولت است که باید به ما اجازه بدهد که در بهبود فضا کمک کنیم.