این سوزن نانویی درد کمتری ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، «سو آیاین» از دپارتمان مهندسی سامانههای انرژی، سوزن متخلخلی ساخته است که میتوان از آن در بخش درمانی استفاده کرد.
محققان دانشگاه داگو هانی از کرهجنوبی با همکاری مؤسسه علوم و فناوری داگو روی این پروژه کار کردند. آنها در این همکاری مشترک به دنبال همگرایی فناوری نانو و طب سوزنی بودند تا در نهایت این سوزن را تولید کنند.
این گروه با بهره گیری از روش نانوالکتروشیمیایی، سوزنی با حفرههای نانومقیاس تولید کردند. این سوزن با آندایز کردن ساخته میشود.
پژوهشگران این پروژه معتقداند که این فناوری میتواند برخی روشهای درمانی را تسهیل کند. برای مثال، به دلیل ابعاد کوچک آن، بیمار در طول فرآیند طب سوزنی درد بسیار کمی را حس خواهد کرد و همچنین مساحت سطحی آن ۲۰ برابر بیشتر از سوزنهای موجود در طب سوزنی است.
محققان این پروژه، این فناوری را روی موشها آزمودند و نشان دادند که انتقال سیگنال از نخاع با کارایی بالاتری انجام میشود. این گروه از این سوزنها برای درمان موشهای معتاد به الکل و کوکائین استفاده کردند.
این گروه به دنبال ثبت پتنت مربوط به این فناوری در کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا هستند. این اولین همگرایی میان فناوری نانو و طب سوزنی است که توسط محققان این پروژه انجام شدهاست.
سو معتقد است که توسعه فناوری نانو موجب ارتقاء علوم و فناوریهای مختلف میشود، به طوری که حوزههایی نظیر پیل خورشیدی، کامپیوتر کوانتومی و صنعت ساخت نمایشگر میتوانند از مواهب این فناوری استفاده کنند. براساس دستاوردهای به دست آمده از ترکیب فناوری نانو و پزشکی شرق، من میتوانم تحقیقات این حوزه را دنبال کرده و فصل تازهای از روشهای درمانی را ایجاد کنم.
همچنین «جا یا یانگ» از محققان این پروژه معتقد است که در غرب از فناوری نانو برای تشخیص تا درمان استفاده میشود اما در شرق، به ندرت طب سوزنی از آن استفاده کرده است. این پروژه میتواند مسیرهای تازهای در این حوزه ایجاد کند.
این سوزن ماحصل توسعه فناوری نانو بوده و جزئیات ساخت آن در قالب مقالهای با عنوان "Hierarchical Micro/Nano-Porous Acupuncture Needles Offering Enhanced Therapeutic Properties" در نشریه Scientific Reports منتشر شدهاست.
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