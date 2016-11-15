قزوین در دومین «استارت آپ ویکند» محیط زیستی کشور خوش درخشید

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین استارت آپ ویکند محیط زیستی کشور با عنوان زیست شتاب با رقابت ۱۲ تیم از استان های مختلف فعالیت کار خود را در قزوین پایان داد تا ۳ تیم با ارائه برترین ایده ها در حوزه محیط زیست، به عنوان برگزیدگان معرفی شوند.

وی افزود: در جریان این برنامه ۵۴ ساعته، ۶۵ شرکت کننده ایده های خود را مطرح کرده و با رای حاضران، ۱۲ ایده منتخب، برای شرکت در رقابت نهایی تشکیل گروه دادند تا ایده های خود را برای ارائه به هیئت داوران تکمیل کنند.

شمسی پور بیان کرد: در این میان تیم مرجع هوشمند تیهو با حضور ۸ نماینده از انجمن زیست محیطی پازشهر با ارائه طرح جامع ارائه خدمات و محصولات محیط زیستی در شبکه ای هوشمند، توانست با بالاترین امتیازنظر اعضای هیئت داوری را به خود جلب و رتبه اول این رقابت ها را از آن خود کند.

وی یادآورشد: اعضای تیم مرجع هوشمند تیهو، در یک طرح مشترک، ابعاد مختلف مدل کسب و کاری مبتنی بر تولید ارزش افزوده با خدمت به محیط زیست را بررسی کردند. در این ایده در منافعی مشترک میان مشتریان، زیست بوم و صاحبان کسب و کار، محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست در اختیار دوستداران محیط زیست قرار می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: تیم منتخب بعدی پدالم بود که با ارائه استفاده صحیح از سیستم ناوگان شهری و همچنین وسایل حمل و نقل فاقد آلودگی به رتبه برتر دست یافت.

وی افزود: همچنین تیم حصار فراصوتی تیم منتخب بعدی با ارائه دستگاه ایجاد امواج صوتی فراتر از فرکانس انسان که مانع از حمله حیوانات درنده و ... به مزارع شده و از خسارت به محصولات آنها جلوگیری می کنند. این ایده آسیبی برای انسان و مزرعه و حتی حیوان نداشته و نسبت به روش هایی چون کشتار بسیار موثرتر و زیست محیطی تر است.

شمسی پور بیان کرد: آخرین تیم منتخب، تیم بازیابی سبز با نگاه به فناوری بازیافت، بر تهیه نخ و الیاف از بطری های قابل بازیافت پلاستیکی تاکید داشته و با استفاده از این مواد سعی دارد تکنولوژی های نساجی را به صنعت سبز بازیافت و کاهش تولید پسماند متصل کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در رویداد علمی زیست شتاب که با همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، رتبه های برگزیده ضمن کسب جوایز خود، قادر به استقرار در پارک علم و فناوری و عملیاتی کردن ایده خود می شوند.