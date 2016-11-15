۲۸ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، تصریح کرد: عدالتِ بنیانی می تواند با ایجاد توازن، فاصله تاریخی شهرها و مناطق مختلف استان را از بین ببرد و استعدادها را شکوفا کند و کمیته عدالت بنیانی و توسعه مشارکت مردمی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: نیاز است دستگاه های اجرایی در راستای عدالت بنیانی نسبت به سرمایه گذاری های گذشته تحلیل هایی داشته باشند و این پروژه ها را با آسیب شناسی دقیق مورد بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به تدوین ۲۸ طرح پیشنهادی و فرصت سرمایه گذاری در استان، یادآور شد: این طرح های پیشنهادی (pfs) با ۱۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در بخش هایی نظیر آب، گردشگری، شیلات، راه و ... آماده شده و نیاز است این طرح ها به چند زبان زنده دنیا آماده شوند تا سرمایه گذاران کشورهای مختلف بتوانند با آگاهی کامل اقدام به مشارکت کنند.

استاندار گلستان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری است و در این راستا پنجره واحد از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادقلو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برای ۱۹ دستگاه اجرایی پروژه هایی در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شده ، نیاز است مدیران دستگاه ها به دنبال تامین مالی پروژه ها از طریق جذب منابع ملی و استانی باشند.