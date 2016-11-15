استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری را در کشور به نام خود ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، استان مرکزی در تابستان سال۹۵، با نرخ ۶.۷درصد، کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

وی ضمن بیان اینکه این آمار در نیمه دوم آبان ماه سال جاری اعلام شده و وضعیت بیکاری در تابستان ۹۵ را مورد بررسی قرار داده، افزود: براساس ارزیابی مرکز آمار ایران در تابستان سال۹۵، پس از مرکزی، استان آذربایجان غربی با ۷.۵ درصد و استان همدان با هشت درصد، کمترین نرخ بیکاری را در کشور رقم زده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: طی سال جاری در میانگین کشوری آمار بیکاری، متاسفانه شاهد افزایش نرخ بیکاری بوده ایم و در این شرایط استان مرکزی توانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد و کمترین نرخ بیکاری را در تابستان ۹۵ در میان استان های کشور برای خود ثبت کند.

افشون خاطرنشان ساخت: با وجود مشکلات عدیده ای که در سال های اخیر واحدهای صنعتی استان مرکزی با آن روبرو بوده اند و هم اکنون نیز این مشکلات ادامه دارد اما نرخ بیکاری در این استان در سال جاری کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: در فضای پسابرجام شرایط به گونه ای رقم خورد که چرخ های صنعت و اقتصاد از آن سکون خارج شد و به حرکت درآمد، البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم اما حرکت شروع شده و گردونه تولید به حرکت درآمده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: هم اکنون در برخی از شهرستان های استان همچون ساوه، زرندیه و دلیجان مشکل بیکاری چندانی وجود ندارد اما در برخی مناطق دیگر از جمله خمین، کمیجان و خنداب در این رابطه دغدغه و مشکل هست که باید برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری صنعتی در این مناطق اقدام شود.