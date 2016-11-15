تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی افغانستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «الکساندر مانتسکی» سفیر روسیه در کابل با «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان دیدار و در مورد همکاری های اقتصادی دو جانبه با وی گفتگو کرد.

در دیدار وزیر دارایی افغانستان با سفیر روسیه در کابل، دو طرف در مورد تسریع روند امضا و طی کردن مراحل اداری توافقنامه تجاری میان دو کشور توافق کردند.

در این دیدار، در مورد حمایت از شرکت های روسی که در افغانستان فعالیت دارند بحث و گفتگو صورت گرفت.

اکلیل حکیمی و مانتسکی بر تقویت و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور با توجه به تحولات اخیر اقتصادی در منطقه، تاکید کرده اند.

لازم به ذکر است کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان افغانستان و روسیه به ریاست اکلیل حکیمی، چندی پیش تشکیل شد. در این جلسه پیرامون صادرات کالا، مواد نفتی و گازی، سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت، ارتقای ظرفیت، صنعت، صدور ویزا برای تجار افغانستانی، ایجاد خط آهن، انرژی، حمل و نقل، تحصیلات عالی و دیگر موارد بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

شایان ذکر است به زودی مراسمی با حضور وزیر امور خارجه افغانستان به مناسبت اعزام یک گروه از کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان به روسیه به منظور تحصیل در دوره های کوتاه مدت در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه این کشور، در محل سفارت روسیه برگزار می شود.