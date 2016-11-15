انتخاب اعضای کانون پرورش فکری استان به عنوان کتابخوان نمونه کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در استان تصریح کرد: این برنامه ها در راستای تقویت فرهنگ کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان و خانواده ها در حال برگزاری است.

وی از برگزاری نمایشگاه های کتاب و محصولات کانون در منطقه آزاد ارس، شرکت تراکتور سازی ایران و نیز مراکز کانون استان به همین مناسبت خبر داد و افزود: این تولیدات به ویژه کتاب های کانونی با تخفیف مناسب برای مخاطبان عرضه می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: ۴ نفر از اعضای مراکز کانون استان به عنوان کتابخوان های موفق کشوری در مراسمی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت ضمن آن که از ۲۷ کتابخوان برتر استانی نیز در قالب برنامه های استانی در این هفته قدردانی خواهد شد.

وی همچنین اجرای طرح اهدا و تجهیز کتابخانه ی تعدادی از بیمارستان های کودکان در شهرهای آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همزمان با هفته ملی کتاب برنامه های متنوعی را در قالب قصه گویی، معرفی کتاب، نشریه نگاری و وبلاگ نویسی برگزار می کنند.

یوسف زاده با اشاره به اجرای طرح معرفی سفیران کتاب از بین کودکان و نوجوانان موفق و کتابخوان استان با هدف ترغیب و تشویق خانواده ها برای مطالعه مفید گفت: اجرای ششمین جشنواره استانی «میهمانی از سرزمین کتاب» در چهار آذر سال جاری از دیگر برنامه های کانون استان به مناسبت هفته ملی کتاب است که با حضور کودکان و نوجوانان موفق و برگزیده استانی در مجتمع کانون تبریز برگزار خواهد شد.