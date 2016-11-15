مشارکت سیاسی زنان در کشور کمتر از ۵ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه رادفرد افزود: در دنیای امروز، استفاده مناسب از تمام منابع و سرمایه ها به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و همه کشورها در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...، آن را فراروی توسعه قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: از این حیث، حضور زنان در تمام لایه های حکومت به عنوان نیرویی که نیمی از سرمایه انسانی هرکشوری را تشکیل می دهند، مزیت رقابتی محسوب شده و کشورهای

توسعه یافته با سرمایه گذاریهای ریشه ای سعی در پرورش استعدادهای زنان در کشور دارند تا با استفاده از نخبگان زن، آن بخش از جامعه را که به دلایل عدیده از چرخه قدرت خارج شده اند، به سطوح فوقانی جامعه برسانند.

وی تاکیدکرد: کشورهای موفق ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان را به عنوان یکی از الزامات توسعه متوازن و پایدار پذیرفته اند و به همین دلیل افزایش درصد مشارکت سیاسی زنان را یک اولویت مهم در برنامه های خود می دانند.

مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان اضافه کرد: طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ ، رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۲ کشور جهان ۱۳۷ است. یعنی ایران با آخرین کشور دنیا فقط پنج رقم فاصله دارد. مشارکت سیاسی زنان در این آمار چیزی نزدیک به صفر و طبق آمارهای داخلی، کمتر از ۵ درصد است، درحالی که میانگین این رقم در جهان بالای ۲۵ درصد بوده و در کشورهای اسکاندیناوی از ۴۰ درصد فراتر رفته است.

رادفرد گفت: برای رفع این توازن نداشتن، فعالان و صاحبنظران حوزه زنان، راهکارهای مختلف و متعددی را پیشنهاد داده اند. تبعیض جنسیتی مثبت، مانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است، حزبی شدن انتخابات و تخصیص سهم بیشتری به زنان در هر حزب، تشکیل تشکلهای مردم نهاد در این زمینه، راهکارهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و قطعا استفاده از تجربه سایر کشورها میتواند در این راه مفید و مؤثر واقع شود.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که چندان به آن پرداخته نمی شود، حضور خود زنان در این عرصه است. باوجود ظرفیت هایی که در زنان وجود دارد و فشارهایی که فعالان زن، به احزاب وارد کردند تا در فهرستهای خود سهمی ۳۰ درصدی به زنان بدهند، ثبت نام زنان در انتخابات مجلس دهم از ۱۱ درصد فراتر نرفت.

مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان افزود: زنان باید بپذیرند رفع تبعیض هایی که نه تنها در ایران بلکه در همه جای جهان، بر آنان تحمیل می شود، بدون از خود گذشتگی و تلاش بی وقفه آنان امکان پذیر نخواهد بود. نگاهی به تاریخ حقوق زنان در جهان نشان می دهد که وضعیتی که امروز در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود دارد، یک شبه و به سادگی به وجود نیامده است. زنان بزرگی تلاش و مبارزه کرده اند تا توانایی و قدرت خود را در تمام عرصه های اجتماعی به اثبات برسانند.

رادفرد تاکید کرد: برای رسیدن به این حق راهی جز حضور حداکثری وجود ندارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری موفق کنگره بانوان موفق ایران، راهی باشد برای ارائه راهکارهای تخصصی و کارآمد معضلات حوزه زنان، تا زنان شایسته به دلیل زن بودن از دستیابی به پست های مدیریتی باز نمانند و جایگاه والای زنان کشور در این کنگره با موفقیت نمایان گردد و افزود: خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع، از این کنگره استقبال بسیار خوبی از سوی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و دیگر بخش ها صورت گرفته و امیدواریم با حضور وزراء و مدیران تاثیر گذار، این کنگره دستاوردهای خوبی برای جامعه بانوان کشور داشته باشد.

رادفرد همچنین افزود: علاقه مندان و پژوهشگران می‌توانند با توجه به محورهای کنگره از جمله شناسایی موانع پیش روی نقش آفرینی مدیریتی بانوان در دستگاه اجرایی، بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در بخش های مدیریتی، شناسایی راهکارهایی جهت افزایش حضور بانوان در بخش های مدیریتی، شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش به دبیرخانه کنگره، ارسال کنند.