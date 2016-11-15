به گزارش خبرگزاری مهر، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان در مصاحبه ای که با خبرگزاری فرانسه انجام داده است، معذرت خواهی بابت اتهامات جنایت‌های جنگی در افغانستان را به صورت قاطعانه رد کرد و گفت که حتی در صورتی که حزبش تلاش کند از یک جریان رادیکال به یک نیروی سیاسی تغییر شکل دهد، این کار را نمی‌کند.

‌ وی افزود: کسانی که جنایتی مرتکب شده‌اند یا توسط یک دادگاه معتبر و شناخته شده متهم شده باشند، باید معذرت بخواهند نه کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده و بر علیه متجاوزان مقاومت کرده‌اند و از خودشان و کشورشان دفاع کرده‌اند.

لازم به ذکر است که دولت افغانستان در ماه سپتامبر تفاهمنامه ای را با حکمتیار به امضا رساند که بر اساس آن به حکمتیار که متهم به کشتار هزاران نفر در جریان جنگ‌های داخلی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی در شهر کابل است، مصونیت قضایی داده شده تا از هرگونه پیگرد در امان باشد.

این تفاهنمانه سبب اعتراض هزاران نفر در کابل و سایر شهرهای افغانستان نسبت به این تفاهمنامه و مصونیت قضایی حکمتیار شد.

اما حکمتیار در مورد این اعتراضات به خبرگزاری فرانسه گفت که مخالفت قابل ملاحظه‌ای از مردم را نسبت به این تفاهمنامه نمی‌بیند.

وی همچنین با اشاره به اعتراضات فعالان مدنی در کابل گفت: تعداد کمی که در کابل اعتراض کرده‌اند، حتی ارزش تذکر را هم ندارند.