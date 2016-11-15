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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

مدیر جهادکشاورزی قائمشهر:

سیستم منسجم برای صادرات مرکبات وجود ندارد

سیستم منسجم برای صادرات مرکبات وجود ندارد

قائم‌شهر- مدیرجهادکشاورزی قائم‌شهر گفت: برای صادرات مرکبات، سیستم صادراتی منسجم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگارمهر.، فرزین فرهادی ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار، اظهار داشت: قائم‌شهر حدود ۱۵ هزارو ۲۰۰ هکتار باغ مرکبات داردکه برای سال جاری برداشت ۳۰۰ هزار تن انواع مرکبات از باغات این شهرستان، برآورد می‌شود.

وی با تأکید بر توسعه صادرات مرکبات، گفت: هر بازاری به عرضه و تقاضا بستگی دارد، و وقتی میزان تولید افزون بر نیاز بازار باشد، قیمت محصول کاهش خواهد یافت.

فرهادی افزود: نیاز داخل کشور به مرکبات، ۲.۵ میلیون تن است اما حدود ۵ میلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود که علاوه بر توسعه صنایع فرآوری در قالب کارخانجات آبمیوه و کنستانتره، باید بدنبال بازارهای صادراتی باشیم.

مدیر جهادکشاورزی قائم‌شهر، تصریح کرد: مشکل ما در عرصه صادرات این است که سیستم صادراتی منسجم نداریم و نتوانستیم برندسازی کنیم.

وی صادرات را بهترین راه برون رفت از بحران مازاد تولید مرکبات، دانست و افزود: مشوق‌هایی در بحث صادرات قائل شدند و صادرات مرکبات به روسیه از بندر امیرآباد هم آغاز شده است.

فرهادی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرستان قائم‌شهر از نظر تولید و وسعت باغات مرکبات، رتبه چهارم استان را دارد اما در ذخیره سازی و سورت مرکبات و تأمین بازار مرکبات کشور، حائز رتبه اول است که باید هرچه سریعتر نسبت به داشتن یک برند مناسب برای مرکبات در این شهرستان، اقدام شود.

کد مطلب 3825344

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