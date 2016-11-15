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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

ضمیر کابلوف اعلام کرد:

مسکو به زودی میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود

مسکو به زودی میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود

نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرد که کشورش به زودی میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در افغانستان اعلام کرد که مسکو در دسامبر سال جاری نشستی را درباره افغانستان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: در این نشست که برای افزایش همکاریهای منطقه ای و مبارزه با تروریسم برگزار می شود، از کشورهای چین و پاکستان نیز دعوت به عمل می آید.

کابلفوف در ادامه گفت: در راستای تامین صلح و پایان جنگ در افغانستان، با کشورهای ایران و هند نیز گفتگو خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: در صورتی که آمریکا برای حضور در این نشست تمایل داشته باشد، می تواند نماینده ای را برای حضور در این نشست اعزام کند.

وزارت خارجه روسیه نیز پیش تر اعلام کرده بود که حاضر است برای تامین صلح در افغانستان از طریق سیاسی همکاری کند.

کد مطلب 3825376

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