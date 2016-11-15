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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توضیحات رئیس دانشگاه بجنورد درخصوص اعتراض دانشجویان

توضیحات رئیس دانشگاه بجنورد درخصوص اعتراض دانشجویان

جمعی از دانشجویان دانشگاه بجنورد امروز درخصوص هزینه های ایاب و ذهاب در این دانشگاه تجمع کردند.

احمد محقر رئیس دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعی از دانشجویان این دانشگاه به هزینه های ایاب و ذهاب اعتراض داشتند که به این دانشجویان اعلام شده است که آموزش برای دانشجویان دانشگاه های دولتی رایگان است اما ایاب و ذهاب برعهده دانشجو است.

وی افزود: در گذشته دانشگاه اتوبوس هایی را از سازمان اتوبوسرانی دراختیار داشت که به این دلیل ایاب و ذهاب دانشجویان رایگان بود اما طی دو سال گذشته این سازمان اعلام کرد که می تواند خدمات تخصصی ارائه کند بنابراین اتوبوس های در اختیار دانشگاه به این سازمان باز گردانده شد.

رئیس دانشگاه بجنورد خاطرنشان کرد: بنابراین دانشجویان این دانشگاه نیز مانند سایر دانشجویان دانشگاه های این منطقه می توانند از خدمات سازمان اتوبوسرانی استفاده کنند.

محقر تاکید کرد: علیرغم اینکه دانشگاه از شهر فاصله دارد اما طبق صحبت های انجام شده دانشجویان هزینه رفت و آمد درون شهری را پرداخت می کند.

وی گفت: به طور مکرر به دانشجویان اعلام شده است که دانشگاه بودجه ای را برای ایاب و ذهاب دریافت نمی کند بنابراین هزینه رفت و آمد باید از سوی دانشجو پرداخت شود.

رئیس دانشگاه بجنورد اظهار داشت: از سال ۷۹ تاکنون اعتباری برای هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشگاه ها پرداخت نمی شود.

محقر گفت: ما همواره در جلسات مختلف با مسئولان استان به دنبال بهبود سرویس دهی به دانشجویان هستیم.

کد مطلب 3825464

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    نظرات

    • برای وطنم IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
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      باسمه تعالی بسیاری از بودجه وزارت علوم صرف حقوق اساتید دانشگاههای دولتی کشور می شود. وزارت علوم باید تناسبی میان پرداخت حقوق اساتید دانشگاه به نسبت میزان فعالیتهای علمی موثر در پبشرفت کشور و شأن علمی و اعتبار بین المللی اساتید اعمال نماید. بعنوان مثال میزان دریافت حقوق استاد تمام ( پرفسور) در روسیه ماهیانه دو میلیون و سیصد هزار تومان، در چین دو میلیون و هفتصد هزار تومان، در ارمنستان دو میلیون تومان، در ترکیه 9 میلیون و در آمریکا بیست و دو میلیون، در فرانسه 13 میلیون و در ژاپن نیز حدود 13 میلیون تومان است. ولی حقوق یک پرفسور که حتی در سطح کشور مطرح نیست، در رشته هایی مانند کشاورزی و ... بسیار بیشتر از ده میلیون تومان است. همین امر باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین اعضای هیات علمی و بقیه کارکنان شده. در کشورهای پیشرفته تفاوت حقوق کارکنان با اعضای هیات علمی حدود 10 تا 20 درصد هست.

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