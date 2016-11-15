توضیحات رئیس دانشگاه بجنورد درخصوص اعتراض دانشجویان

احمد محقر رئیس دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعی از دانشجویان این دانشگاه به هزینه های ایاب و ذهاب اعتراض داشتند که به این دانشجویان اعلام شده است که آموزش برای دانشجویان دانشگاه های دولتی رایگان است اما ایاب و ذهاب برعهده دانشجو است.

وی افزود: در گذشته دانشگاه اتوبوس هایی را از سازمان اتوبوسرانی دراختیار داشت که به این دلیل ایاب و ذهاب دانشجویان رایگان بود اما طی دو سال گذشته این سازمان اعلام کرد که می تواند خدمات تخصصی ارائه کند بنابراین اتوبوس های در اختیار دانشگاه به این سازمان باز گردانده شد.

رئیس دانشگاه بجنورد خاطرنشان کرد: بنابراین دانشجویان این دانشگاه نیز مانند سایر دانشجویان دانشگاه های این منطقه می توانند از خدمات سازمان اتوبوسرانی استفاده کنند.

محقر تاکید کرد: علیرغم اینکه دانشگاه از شهر فاصله دارد اما طبق صحبت های انجام شده دانشجویان هزینه رفت و آمد درون شهری را پرداخت می کند.

وی گفت: به طور مکرر به دانشجویان اعلام شده است که دانشگاه بودجه ای را برای ایاب و ذهاب دریافت نمی کند بنابراین هزینه رفت و آمد باید از سوی دانشجو پرداخت شود.

رئیس دانشگاه بجنورد اظهار داشت: از سال ۷۹ تاکنون اعتباری برای هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشگاه ها پرداخت نمی شود.

محقر گفت: ما همواره در جلسات مختلف با مسئولان استان به دنبال بهبود سرویس دهی به دانشجویان هستیم.