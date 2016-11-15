نمایندگی سازمان «سمت» در کابل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سمت، مراسم افتتاح نمایندگی سازمان مطالعه و تدوین کتب عوم انسانی دانشگاهها «سمت» با قرائت پیام دکتر احمد احمدی رئیس سازمان «سمت» و حضور شماری از مسئولان سیاسی و فرهنگی و انتشارات داخلی و خارجی افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

نمایندگی انحصاری سازمان «سمت» در کابل با ۷۰۰ عنوان کتاب برای اولین بار راه‌اندازی شده است.

مجتبی نوروزی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در این مراسم با بیان اینکه که برخی بر این باورند که فقط ایران به افغانستان کتاب وارد می‌کند، گفت:جمهوری اسلامی ایران نه تنها کتاب‌های دانشگاهی را به افغانستان وارد می‌کند، بلکه با پژوهشگران و نویسندگان افغانستان در عرصه‌های مختلف فرهنگی در داخل ایران همکاری بسیار نزدیکی دارد و تاکنون ۷۰ عنوان از کتاب‌های نویسندگان افغانستانی به سازمان «سمت» سپرده‌ شده است.

وی از همکاری فرهنگی نزدیک ایران و افغانستان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ما تلاش داریم شاعران و نویسندگان دو کشور را تشویق به سفر و تبادل‌نظر کنیم تا بتوانند از اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان بیشتر آگاه شوند.