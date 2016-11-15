آمادگی چلسی برای بازگرداندن «فرانک لمپارد»

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه «فرانک لمپارد» بازیکن تیم فوتبال نیویورک سیتی، اعلام کرد که قصد دارد از این تیم جدا شود، «دیلی میل» ادعا می کند که باشگاه چلسی تمایل دارد تا با پیشنهادی، دوباره لمپارد را به «استمفورد بریج» برگرداند.

این بازیکن ۳۸ ساله روز دوشنبه خبر داد که در حال ترک کردن نیویورک سیتی است اما اشاره ای به این مطلب نداشت که آیا حاضر است کفش هایش را بیاوزید و از فوتبال خداحافظی کند؟

لمپارد با زدن ۲۱۱ گل با لباس چلسی، رکورد بیشترین گل زده در این باشگاه را دارد و «آبی ها» در حالی برای دومین بار تلاش می کنند تا این بازیکن را به غرب لندن بیاوردند که نیم نگاهی به آینده او در پست مربیگری دارند.

لمپارد بعد از درخشش در باشگاه های لیگ برتری وستهام، چلسی و منچسترسیتی و تجربه سه بار قهرمانی در لیگ برتر، چهار قهرمانی در جام اتحادیه، یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و همچنین لیگ اروپا و ۱۰۶ بار پوشیدن پیراهن تیم ملی انگلیس، در سال ۲۰۱۵ راهی لیگ فوتبال آمریکا (MLS) شد.