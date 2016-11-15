ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات ۷ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی برای شرکت در همایش جهانی تلکام ۲۰۱۶ به تایلند سفر کرد. وی در جریان اجلاس وزرای ارتباطات بانکوک، اظهار داشت: ما بر این باوریم که ارتقای توانمندی های ICT در دنیای امروزه برای تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، رشد و توسعه قابلیت های نسل جوان و ایجاد اشتغال در کلیه بخش های اقتصاد جامعه یک ضرورت است.

وی با ارائه سیاست های بخش ICT در ایران گفت: در این چند سال اخیر دستاوردهای زیادی در این حوزه حاصل شده است چراکه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان موتور رشد و عامل شتاب دهنده توسعه در همه بخش های کشور محسوب می شود.

وزیر ارتباطات توسعه زیرساخت ها و ارتقای سرویس های با ارزش افزوده و دارای کیفیت بالا را از جمله اقدامات برای دسترسی آحاد جامعه به سرویس های مقرون به صرفه در محیطی شفاف، امن و رقابتی عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری های اثربخش و به روز، تشویق و رقابت و ایجاد محتوای داخلی از سیاست های آتی این بخش است و در این زمینه تحقیقات و نوآوری در زمینه های جدید مانند رایانش ابری و اینترنت اشیاء در حال انجام است.

واعظی در ارائه دستاوردهای باندپهن کشور از افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات، افزایش ۱۰ برابری تعداد کاربران پهن باند تلفن همراه و ثابت و افزایش هفت برابری ظرفیت شبکه فیبرنوری به عنوان زمینه ای برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به ۸۰درصد خانوارها و ارایه سرویسهای پهن باند به ۹۰درصد از روستاها و مناطق روستایی خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: در برنامه پنچ ساله آتی ۱۶ میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در بخش ICT با مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا از بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در این بخش که دارای سودآوری قابل ملاحظه ای است، دعوت به عمل آید.

وی موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را برای راه اندازی مسیر ترانزیت ارتباطی شرق به غرب، راهبردی توصیف کرد و افزود: باتوجه به این موقعیت هزینه ترانزیت پهنای باند از این مسیر کاهش پیدا می کند.

واعظی از حمایت برای تکمیل حلقه های اتصال موجود میان آسیا و اروپا خبر داد.