کمک ۴۰۰ میلیون ریالی شورای شهر قدس برای برگزاری راهپیمایی اربعین

پروانه نجمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به راهپیمایی باشکوه اربعین به عنوان تجلی گاه عظمت، اقتدار، هم پیمانی و وحدت جهان اسلام و عالم تشیع اظهار داشت:مجموعه شورای شهر قدس برای برگزاری هر چه باشکوه تر راهپیمایی اربعین حسینی کمک ۴۰۰ میلیون ریالی را به تصویب رساند.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس برای نقل و انتقال زائران امام حسین(ع) از دیگر طرح های حمایتی است که مدیریت شهری قدس در راستای خدمات رسانی به مشتاقان و شیفتگان اهل بیت در نقاط مرزی در نظر گرفته است.

وی افزود:کمک های مردمی نیز بخش دیگری از همکاری هایی محسوب می شود که با جمع آوری و ارائه آن به هیئت رزمندگان اسلام، پشتیبانی های مالی در حد توان و بضاعت موجود از زائران سید و سالار شهیدان محقق خواهد شد.

نجمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های شهرستانی که مقرر است به مناسبت اربعین در این محدوده از غرب استان تهران اجرایی شود نیز عنوان کرد:راهپیمایی تحت عنوان شهید تا شهید از گلزار شهدا و بهشت فاطمه(س) تا گلزار شهدای گمنام با هدف برخورداری از توفیق راهپیمایی اربعین برای افراد و گروه هایی که موفق به عزیمت به عتبات عالیات نشده اند از نمونه برنامه هایی به شمار می رود که در شهر قدس اجرایی خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد:مقرر است موکب هایی با الگو برداری از آنچه که در مسیر راهپیمایی کربلا ترتیب داده می شود، به صورت نمادین در شهر قدس نیز مستقر شده تا فضایی نزدیک به آنچه که در همایش باشکوه مومنان در مسیر راهپیمایی حرم پاک و مطهر سید و سالار شهیدان و حضرت ابوالفضل(ع) ارائه خدمات می کنند، تجربه شود.