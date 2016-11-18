کمک یک میلیاردی مردم ملارد برای پیاده روی اربعین جمع آوری شد

حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش ستاد عتبات عالیات برای هماهنگی ها لازم و موثر مرتبط با راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت:خوشبختانه در سال جاری میزان کمک های خود جوش مردمی برای برگزاری راهپیمایی باشکوه اربعین با افزایش محسوس و قابل توجهی همراه بوده است.

امام جمعه شهرستان ملارد عنوان کرد:در حال حاضر بصورت دقیق میزان هزینه ها محاسبه نشده اما کمک های نقدی و غیر نقدی گروه های متعدد مردمی، اصناف، مراکز صنعتی و تولیدی، شرکت ها و...در شهرستان ملارد قریب به یک میلیارد تومان برآورد می شود.

وی افزود:ارسال تجهیزات سرمایشی برای ارائه خدمات مطلوب رفاهی به زائران حسینی، آب معدنی، وجوهات نقدی و...بخشی از کمک هایی به شمار می رود که شیفتگان اهل بیت با هدف نقش آفرینی در مراسم باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی ترتیب داده اند.

امام جمعه شهرستان ملارد عنوان کرد:بخشی از این کمک های به تهران ارسال شده تا با ساز وکارهایی که تعریف شده به کربلا و مسیر راهپیمایی ارسال شود و بخش دیگری از این مبالغ، وجوهات و اقلام نیز به نقاط مرزی و کربلا ارسال خواهد شد.

حسینی در خاتمه یادآور شد:اعزام ۲۵ دستگاه اتوبوس برای نقل و انتقال شیفتگان سید و سالار شهیدان به مرز مهران از دیگر طرح هایی است که با مشارکت شهرداری ملارد مد نظر قرار گرفته و بدون تردید با تدابیری که بصورت خود جوش در نقاط مختلف کشور اندیشیده شده، همچون سال های گذشته شاهد برپایی مراسمی باشکوه و باعظمت در اربعین سید و سالار شهیدان خواهیم بود.