راهپیمایی اربعین تجلی اقتدار مکتب تشیع و جهان اسلام است

مسلم دعایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش وحدت، همبستگی و یکپارچگی به عنوان عاملی بازدارنده در مناسبات سیاسی و نظامی عرصه بین الملل اظهار داشت:تجربیات تاریخی این واقعیت را به اثبات می رساند که یکی از اصلی ترین عوامل تعرض و حملات نظامی را باید در برآورد دشمن از ضعف در وحدت و یکپارچگی کشور هدف جستجو کرد.

دانش آموخته رشته روابط بین الملل عنوان کرد:در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، انشقاقات و اختلافات داخلی، به عنوان عاملی محرک در بروز تجاوزات نظامی محسوب می شود که این امر از سوی تحلیلگران و استراتژیست های سیاسی و نظامی در باید ها و نبایدهای طرح های مرتبط با حملات نظامی مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود:شرایط حساس منطقه خاورمیانه و تحرکات نظامی جریان های تکفیری در سال های اخیر، اهمیت راهپیمایی اربعین را بیش از پیش افزایش داده است.

دعایی عنوان کرد:پیام روشن راهپیمایی اربعین را می توان در این عبارت جستجو کرد که سیل مشتاقان و شیفتگان اهل بیت(ع)، جسارت و تعرض به ساحت امام معصوم(ع) را نمی پذیرند و در صورت هر گونه تعرض به این شأن و جایگاه عظیم، سیل خروشان عاشقان و شیفتگان اهل بیت(ع) پاسخی محکم و دندان شکن را به بدخواهان و معاندانِ ارزش های اصیل و ناب اسلامی خواهند داد.

دانش آموخته رشته روابط بین الملل گفت:بُعد دیگر این راهپیمایی را باید در توان، ظرفیت ها وتوانمندی مکتب تشیع در ساماندهی و سازماندهی اهل شیعه و مشتاقان اهل بیت(ع)، مورد بررسی قرار داد که با وجود حضور کثیر و انبوه شیعیان در یک محدوده اقلیمی و سرزمینی مشخص اما نظم و انضباط عمومی بصورت خود جوش جاری وساری می شود و این شور و خروش کم نظیر، موید کفایت و توانمندی است که در مواقع اضطرار تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود.

وی در خاتمه یادآور شد:در پایان نباید این نکته ظریف را از نظر دور داشت که این حضور میلیونی در شرایطی رقم می خورد که در محدوده پیرامونی کشور عراق تحولات و درگیری های نظامی با فراز و نشیب های ملموس و محسوسی طی می شود، اما شیفتگان اهل بیت(ع) برای حفاظت، حراست و بازخوانی ارزش های انسانی، اخلاقی و اسلامی با همدلی و همزبانی در کنار یکدیگر کیلومترها مسیر را بدون هیچگونه هراس و تردیدی طی طریق می کنند که پیام روشن این واقعه، بصورت بالقوه از بروز بسیاری از تهدیدها و تحرکات ماجراجویانه و ناشیانه دشمنان پیشگیری خواهد کرد.