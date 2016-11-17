پخش زنده «چله عشق» از کربلا با اجرای مژده لواسانی

به گزارش خبرنگار مهر, مژده لواسانی مجری تلویزیون برای دومین سال پیاپی برنامه «چله عشق» را ویژه اربعین در شبکه دو سیما اجرا می کند.

«چله عشق» که می توان آن را تنها ویژه برنامه زنانه اربعین دانست، از روز جمعه ۲۸ آبان ماه تا روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه از ساعت یازده و نیم تا ۱۲:۱۵ ظهر قبل از اذان ظهر به افق تهران به صورت زنده روی آنتن شبکه دو می رود.

اجرای «چله عشق» توسط لواسانی انجام می شود و صدیقه سلیمانی روانشناس و مشاور مذهبی نیز به عنوان کارشناس برنامه حضور دارد.

این برنامه به صورت زنده از کربلا اجرا می شود.

این برنامه که به صورت مستقیم از کربلای معلی پخش می شود نقش زنان را در عاشورا بررسی کرده و نگاهی ویژه به نقش حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا دارد. از دیگر بخش های این برنامه، همراهی با زائران کربلای معلی است.