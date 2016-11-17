رابطه با گروه های تروریستی تهدیدهای منطقه ای را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هشدار داد که هر گونه رابطه و حمایت از گروه های تروریستی در افغانستان تهدیدها را در منطقه افزایش می دهد و هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد ماند.

«شکیب مستغنی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت: هر گونه همسویی کشورهای منطقه با گروه های که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند، برای خود آنان نیز مشکل ساز خواهد بود.

مستغنی در خصوص برقراری ارتباط مقامات روسی با سران طالبان، افزود: در گذشته نیز چنین موضوعاتی در رسانه ها بازتاب داشت و ما هر بار که این موضوع را با روسیه مطرح کرده ایم، مقامات این کشور آن را تکذیب کرده اند.

«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان چندی قبل گفته بود: روسیه طالبان افغانستان را به عنوان یک گروه نظامی افغانستان به رسمیت می شناسد؛ زیرا این گروه در برابر داعش در افغانستان می جنگد، کاری که نیروهای روسی در سوریه انجام می دهند.

کابلوف از تماس های مقامات روسی با طالبان خبر داده و گفته است: طالبان و روسیه موضع یکسانی در برابر داعش دارند.

لازم به ذکر است روسیه از حضور و گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان به شدت نگران است.

تحلیل های نیز وجود دارد که داعش به دلیل حمایت های اطلاعاتی آمریکا جاگزین گروه طالبان در افغانستان خواهد شد تا از طریق مرز کشورهای آسیای میانه، روسیه و یا منافع این کشور را در منطقه تهدید کند.