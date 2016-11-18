  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰

خوان فران:

«گریزمان» به من گفت در دربی مادرید بازی می کند

«گریزمان» به من گفت در دربی مادرید بازی می کند

حضور مهاجم اتلتیکومادرید در بازی روز شنبه این تیم مقابل رئال مادرید با توجه به مصدومیتش در تیم ملی فرانسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان فران» مدافع تیم فوتبال اتلتیکومادرید٬ مژده حضور «آنتونی گریزمان» ستاره این تیم را در دربی مادرید داد.

بعد از اینکه گریزمان در پیروزی تیم ملی فرانسه مقابل سوئد در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، کبودی های زیادی را روی پایش متحمل شد٬ حضورش در دربی مادرید با اما و اگر مواجه شده است.

اما خوان فران مدعی شده است که گریزمان برای رویارویی با شاگردان «زین الدین زیدان» آماده است.

به نقل از «کوپ»٬ وی گفت: امروز صبح از گریزمان پرسیده ام که آیا در دربی بازی می کنی و به من گفت که بله٬ او بازی خواهد کرد.

گریزمان در ۱۴ بازی این فصلش در تمامی رقابتها٬ هشت گل به ثمر رسانده است و پنج پاس گل داده است.

این دربی آخرین بازی لالیگایی بین دو غول اسپانیایی است که در ورزشگاه «ویسنته کالدرون» برگزار می شود٬ زیرا اتلتیکو از فصل آینده در  ورزشگاه جدیدش به میدان خواهد رفت.

اتلتیکو اکنون در جایگاه چهارم جدول لالیگا قرار دارد و برای کم کردن فاصله خود با رئال مادرید صدرنشین٬ فقط به پیروزی در این دیدار فکر می کند.

خوان فران افزود: این آخرین دربی در کالدرون خواهد بود و برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. احساس می کنیم که برنده این بازی خواهیم بود. ما فقط به پیروزی فکر می کنیم.

کد مطلب 3827208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها