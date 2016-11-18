«گریزمان» به من گفت در دربی مادرید بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان فران» مدافع تیم فوتبال اتلتیکومادرید٬ مژده حضور «آنتونی گریزمان» ستاره این تیم را در دربی مادرید داد.

بعد از اینکه گریزمان در پیروزی تیم ملی فرانسه مقابل سوئد در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، کبودی های زیادی را روی پایش متحمل شد٬ حضورش در دربی مادرید با اما و اگر مواجه شده است.

اما خوان فران مدعی شده است که گریزمان برای رویارویی با شاگردان «زین الدین زیدان» آماده است.

به نقل از «کوپ»٬ وی گفت: امروز صبح از گریزمان پرسیده ام که آیا در دربی بازی می کنی و به من گفت که بله٬ او بازی خواهد کرد.

گریزمان در ۱۴ بازی این فصلش در تمامی رقابتها٬ هشت گل به ثمر رسانده است و پنج پاس گل داده است.

این دربی آخرین بازی لالیگایی بین دو غول اسپانیایی است که در ورزشگاه «ویسنته کالدرون» برگزار می شود٬ زیرا اتلتیکو از فصل آینده در ورزشگاه جدیدش به میدان خواهد رفت.

اتلتیکو اکنون در جایگاه چهارم جدول لالیگا قرار دارد و برای کم کردن فاصله خود با رئال مادرید صدرنشین٬ فقط به پیروزی در این دیدار فکر می کند.

خوان فران افزود: این آخرین دربی در کالدرون خواهد بود و برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. احساس می کنیم که برنده این بازی خواهیم بود. ما فقط به پیروزی فکر می کنیم.