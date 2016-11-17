ازدحام مهران وسکوت خسروی/ نتیجه بی تدبیری در گشایش راه اصلی کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خیل مشتاقان و زائران اربعین در جاده های منتهی به مرز مهران در گره های ترافیکی عملا متوقف شده اند که جاده های مهیا و زیرساختهای آماده مرز خسروی در استان کرمانشاه خاک می خورند.

عدم وجود اراده ملموس از سوی مسئولین استانی برای رایزنی در راستای بازگشایی مرز خسروی در حالی است که زیرساختهای پایانه ای و همچنین هتلهای متعدد در مناطق مرزی کرمانشاه آماده استقبال از زائرین است.

هتل هایی که با اصرار سازمان میراث فرهنگی و دولت طی سالیان قبل از انسداد مرز خسروی با ارائه تسهیلات سنگین بانکی به بومیان منطقه ساخته شدند اما اکنون عدم تردد مسافر و زائر اقساط بانکی و سودهایش از مردم منطقه بدهکارانی بی گناه ساخته است. موضوعی که خبرگزاری مهر در گزارش 《 بی‌تقصیرترین بدهکاران پشت مرز بسته خسروی》 به آن پرداخت.

سال گذشته نیز خبرگزاری مهر بعد از ازدحام سنگین زائران اربعین گزارشی در خصوص ضرورت بازگشایی مرز خسروی منتشر کرد اما از آن روز تا کنون خبری از اقدام عملی برای بازگشایی مرز نیست.

جالب اینجاست که به جای پیگیری بازگشایی مرز خسروی مسئولین استان کرمانشاه وعده بازگشایی مرز سومار در گیلان غرب را برای تردد مسافران اربعین دادند که بعدا مشخص شد هیچ رایزنی با طرف عراقی انجام نشده و تنها گمانه زنی ها به عنوان وعده های قطعی مطرح می شود. "تمیم" استاندار دیالی عراق در سفری که به کرمانشاه داشت اساسا از بازگشایی مرز سومار اظهار بی اطلاعی کرد.

رایزنی قوی می تواند به بازگشایی مرز خسروی منجر شود

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز خسروی که از دیرباز پذیرای زائران عتبات عالیات بوده است و می تواند مجددا این وظیفه مهم را انجام دهد.

حسینی کیا گفت: مرز خسروی هم از نظر زیر ساخت و هم از نظر ظرفیت و هم از نظر مسافت از مهران ارجح است و امکانات قابل توجهی در این منطقه در حال پرت شدن است.

وی افزود: اینکه گفته می شود امنیت در آنسوی مرز خسروی مهیا نیست قابل پذیرش نیست چرا که اولا شرایط آنسوی مرز چیز پنهانی نیست و تفاوتی با سایر مرزها ندارد ضمن اینکه هر چه هست با رایزنی قابل بر طرف شدن است.

نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی ادامه داد: در جلسه با معاون رئیس جمهور هم این نکته را متذکر شدم که مرز خسروی به راحتی قابل گشایش است.

مرز خسروی و وعده گشایش در سال گذشته

گزارش مهر در خصوص ضرورت بازگشایی مرز خسروی که سال گذشته با عنوان 《خیل عظیم زائران کربلا و هتل‌هایی که در "خسروی" خاک می‌خورند》منتشر شد گفتگویی با مدیر کل امنیتی و انتظامی وقت استاندار کرمانشاه داشت که در آن از بازگشایی خسروی تا یک ماه بعد از آن خبر داده بود.

امروز که یک سال از آن تاریخ گذشته است همچنان اراده ای برای بازگشایی مرز خسروی دیده نمی شود و زائران اربعین با دشواری به مرز مهران می روند تا ازدحام بیش اندازه طرف عراقی را وادار به بستن مسیر کند.