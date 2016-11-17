۸۵درصد زوارایرانی واردعراق شدند/داشتن گذرنامه به تنهایی کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حسن دانایی فر گفت: بیش از ۸۵ درصد زوار ایرانی وارد کشور عراق شده اند و در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر هستند.

وی با بیان اینکه در کربلا با ازدحام زیادی از جمعیت روبه رو هستیم، توصیه کرد: زائرانی که به کربلا آمده اند و زیارت کرده اند، یا برگردند و یا به جاهای دیگر بروند و فضا را برای زائرانی که وارد کربلا نشده اند فراهم کنند، چرا که ورود موج جدید زائران به کربلا، باعث ازدحام زیادی در کربلا می شود.

سفیر ایران در عراق به مرزهای زمینی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زوار باقی مانده دارند به سمت عراق حرکت می کنند و خواهران و برادرانی که علاقه مند هستند به کربلا بیایند برای اینکه با مشکلات کمتری مواجه شوند از مرزهایی مثل چذابه و یا شلمچه و به خصوص از مرز چذابه سفر کنند چون در مهران دارای ازدحام زیادی هستیم.

وی در خصوص مشکلاتی که برای زائران در کشور عراق به وجود آمده است گفت: بعضی تصورشان این بوده که می توانند فقط با گذرنامه و بدون ویزا به خاک عراق بیایند و دچار مشکلاتی شده اند، بنابراین توصیه می کنم کسی بدون ویزا وارد نشود چون اگر پرونده شان به دادگاه برود بین ۳ تا ۶ سال زندانی دارد. بنابراین بدون پاسپورت و گذرنامه وارد خاک عراق نشوند.

دانایی فر در رابطه با افرادی که مدارک خود را در عراق گم می کنند، اظهار داشت: در بصره و در مرز چذابه نمایندگان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. همچنین در کاظمین، کربلا، نجف و سامرا نمایندگی های ما چه کنسولگری ها و چه سفارت جمهوری اسلامی ایران در این مناطق حضور دارند تا چنانچه مشکلاتی از این قبیل برای زائران به وجود بیاید مسائل شان را دنبال کنند.