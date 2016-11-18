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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا:

یگان تحقیقاتی و اقیانوس شناسی روسیه در بندرعباس پهلو گرفت

یگان تحقیقاتی و اقیانوس شناسی روسیه در بندرعباس پهلو گرفت

بندرعباس - فرمانده منطقه یکم امامت نداجا گفت: یگان تحقیقاتی و اقیانوس شناسی یانتار به فرماندهی ناخدا دوم الکسی ولادیمیروییچ از کشور روسیه در اسکله منطقه یکم امامت نداجا پهلو گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین آزاد ظهر جمعه در مراسم استقبال از ناو تحقیقاتی روسیه بیان داشت: در راستای حفظ و توسعه روابط بین دو کشور ایران و روسیه و از سویی ایجاد و ارتقاءسطح امنیت در منطقه، نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.امیزبان یک فروند یگان از نیروی دریایی روسیه در منطقه یکم امامت است.

وی عنوان کرد: کارکنان این یگان و فرمانده و افسران در مدت اقامت ضمن بازدید از شهر بندرعباس، امکان سفرهای سیاحتی و گردشگری همچنین برنامه های فرهنگی و ورزشی با یگان های نداجا را دارند.

گفتنی است پیش از این ناوگروه هایی از کشور هند پاکستان و ایتالیا در سال 95 مهمان نیروی دریایی ارتش به میزبانی منطقه یکم بودند و این چهارمین یگان طی امسال میباشد

کد مطلب 3827731

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