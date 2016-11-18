یگان تحقیقاتی و اقیانوس شناسی روسیه در بندرعباس پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین آزاد ظهر جمعه در مراسم استقبال از ناو تحقیقاتی روسیه بیان داشت: در راستای حفظ و توسعه روابط بین دو کشور ایران و روسیه و از سویی ایجاد و ارتقاءسطح امنیت در منطقه، نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.امیزبان یک فروند یگان از نیروی دریایی روسیه در منطقه یکم امامت است.

وی عنوان کرد: کارکنان این یگان و فرمانده و افسران در مدت اقامت ضمن بازدید از شهر بندرعباس، امکان سفرهای سیاحتی و گردشگری همچنین برنامه های فرهنگی و ورزشی با یگان های نداجا را دارند.

گفتنی است پیش از این ناوگروه هایی از کشور هند پاکستان و ایتالیا در سال 95 مهمان نیروی دریایی ارتش به میزبانی منطقه یکم بودند و این چهارمین یگان طی امسال میباشد