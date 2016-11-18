فیلم/شوق پذیرایی از زائران اربعین در موکب احباب الرضا(ع) ورامین

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مسیر نجف به کربلا، موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین با کمک خیرین این شهرستان در عمود ۸۴۰ و هزار و ۱۸۵ به صورت روزانه از زائران اربعین حسینی پذیرایی می کند.

این موکب در سه وعده غذایی از زائران اربعین حسینی پذیرایی کرده و خدمات مختلفی را در ایستگاه های فرهنگی، خیاط خانه، ماساژ و غیره ارائه می کند.

موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین برای سومین سال متوالی در مسیر نجف به کربلا دائر بوده و از موکب های پرتردد محسوب می شود که باا ستقبال زائران اربعین حسینی مواجه شده است.

۲۵۰ خادم در موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین به صورت شبانه روزی خدمات مختلفی را به زائران اربعین حسینی ارائه می کنند.