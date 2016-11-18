کورس اسبدوانی پاییزه گنبد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست این رقابت‌ها عصر جمعه ۷۳ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۶۳۵ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب آتابیک زودتر از خط پایان گذشت و اسب‌های گل فایتر و رویا قیداری به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر بود که اسب ویوا بوی عنوان اول را به دست آورد و اسب‌های آی فر و اسکای کویین به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که اسب ضد (۱) موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های فونگ هج و رویال کلاسیک به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که اسب ریومنتو زودتر از خط پایان عبور کرد و اسب‌های گالان و تندر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۳۶ تا ۴۸ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که گلاسکو نخستین اسب از خط پایان عبور کرد و آذامر و کلین هورس اسب‌های دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و هشت امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار متر بودند که اسب نیولی مقام اول را کسب کرد و اسب‌های خان سونا و فیروزه به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب ریحانا موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های کژال و وسوسه به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته نخست رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس پس از ۱۷ سال با مدیریت این شهرستان و با استقبال خوب علاقمندان به این رشته در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد.

استقبال خوب شرکت کنندگان در هفته نخست موجب شد تا از هفته آینده روزهای پنجشنبه و جمعه این رقابت‌ها برگزار شود و بدین ترتیب هفته‌های دوم و سوم این مسابقات، روزهای چهارم و پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.