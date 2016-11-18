دعوت ترامپ از حیدر العبادی برای سفر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از تمایل بغداد برای گسترش روابط با واشنگتن خبر داد و ترامپ هم از او برای سفر به واشنگتن و دیدار با خود دعوت کرد و وعده حمایت قاطع و قدرتمندانه از عراق در دوران ریاست جمهوری خود را داد.

دفتر العبادی با صدرو بیانیه ای خاطر نشان کرد که نخست وزیر عراق در این تماس تلفنی پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وی تبریک گفت و دستاوردها و پیروزی های نیروهای عراقی در جنگ با گروه تروریستی داعش را برای وی تشریح کرد.

العبادی ضمن تاکید بر اهمیت تشریک مساعی برای نابودی ریشه های تروریسم، کنار گذاشتن درگیری های منطقه ای و مذهبی و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم را مساله ای مهم توصیف کرد.

ترامپ نیز ضمن تبریک پیروزی های نیروهای عراقی در جنگ با داعش، از العبادی برای سفر به آمریکا پس از ادای مراسم سوگند قانونی از سوی خود در ماه ژانویه آینده دعوت کرد.