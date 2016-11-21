به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا، بعد از ورود به شهر مسیب خیلی زود متوجه محبت و توجه مردم این منطقه می شویم. رانندگان، مردم و مغازه دارها خیلی خوب عربی صحبت می کنند و جالب توجه تر که قزوین را به خوبی می شناسند.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین طی سالیان گذشته خدمات زیادی در این شهر انجام داده است.احداث درمانگاه، توسعه حرم، فعالیت های فرهنگی و عمرانی در این شهر سبب شده تا مردم مسیب نسبت به قزوینی ها حس قدردانی داشته باشند.

به هر حال راهی ساختمان مرکزی ستاد می شویم. تا چشم کار می کند همشهری و آشنا می بینی، پزشک، پرستار، مسئول تزریقات، آشپز، نانوا، خبرنگار، خدمه، نیروی حفاظتی و ...

به گفته مهراب احمدی نزدیک به ۲۵ نفر تیم کامل پزشکی برای خدمت در کاروان ستاد عتبات به شهر مسیب اعزام شده اند. دو تیم نانوایی هم در این کاروان حضور دارند آنها چند روزی می شود که عازم شده اند و شبانه روز نان تازه می پزند، خادمین زوار هم آماده خدمت رسانی هستند.

ساختمان ستاد مرکزی جای اسکان ندارد حتی اتاق ها با مراعات و چند نفره استفاده شده است.

ناچار میهمان خانه یکی از اهالی مسیب به اسم ابوحسن می شویم، خانه ای روستایی ولی بسیار بسیار تمیز و مرتب که با ورود به خانه صاحب خانه به استقبال ما می آید. با همه دیده بوسی می کند، خوشامد می گوید و سعی می کند به ما بفهماند که اگر چیزی لازم داریم به او بگوییم.

اتاق تقریبا کوچک است اما این جا مسئله فقط خدمت رسانی است. پزشک و پرستار و خادم ندارد همه با هم و کنار هم دوستانه استراحت می کنیم. چند دقیقه پس از ورود صاحب خانه چایی می آورد، چایی را می خوریم و می خوابیم.

در هوای دلپذیر مسیب در حیاط خانه عراقی گشتی می زنیم، درخت ها و درختچه های نخل زیبایی خاصی به این خانه روستایی بخشیده است. ساعت ۶ صبح بعد از نماز صبحانه می خوریم جلسه توجیهی در ساختمان مرکزی است.

مسئول ستاد عتبات قزوین به شرح مسئولیت ها و وظایف می پردازد بعد از چند دقیقه همه در محل کار خود حاضر می شوند. به زیارت حرم طفلان می رویم، پس از آن قرار است از راهی روستایی عازم کاظمین شویم.

بعد از چند ساعت پیاده روی تصمیم به استفاده از ماشین می گیریم از یک شرطه عراقی می خواهیم برایمان تاکسی مطمئنی پیدا کند این اندازه همراهی و همکاری برایمان غیرقابل باور است. کرایه را می گوید با شرطه چانه می زنند و قرار می شود نفری ۷ دینار یا چیزی معادل ۲۰ هزار تومان...

ادامه دارد